Novità Ecoflow: robot tosaerba, frigo portatile e sistema di raffreddamento e riscaldamento a batteria

EcoFlow ha presentato 3 innovativi prodotti: Blade, Glacier e Wave 2. Durante lo sviluppo di questi prodotti, svelati per la prima volta in occasione dello scorso CES, EcoFlow ha ottenuto un totale di 15 brevetti; Blade e Glacier sono stati, inoltre, selezionati come CES 2023 Innovation Awards Honorees.

Blade è il primo robot tosaerba al mondo che raccoglie l’erba tagliata e utilizza la robotica avanzata per una gestione automatizzata del prato. Glacier, un’altra innovazione assoluta, è un frigo-congelatore portatile dotato di macchina del ghiaccio integrata e batteria rimovibile. Wave 2 offre un completo sistema di raffreddamento e riscaldamento, rapido e smart.

EcoFlow Blade: tosaerba con sistema di raccolta per un prato perfetto

Blade è il primo robot tosaerba smart del settore, in grado di ripulire il giardino in maniera automatica, rendendone la manutenzione un’esperienza più semplice e permettendo di risparmiare tempo.

Con il suo kit di raccolta, Blade sfrutta un sensore LiDAR avanzato e una telecamera integrata che gli consentono di individuare e raccogliere i residui sul prato, come rametti e foglie, che poi depositerà in un punto stabilito.

Oltre alla navigazione cinematica X-Vision in tempo reale (RTK), il sensore LiDAR e la telecamera di Blade gli consentono di lavorare entro dei confini virtuali, così che gli utenti possano lasciarlo muoversi in completa autonomia. A differenza di altri robot tosaerba che necessitano di confini fisici, chi utilizza Blade potrà stabilire il perimetro del prato tramite l’app di EcoFlow.

La stessa tecnologia permette, inoltre, a Blade di evitare gli ostacoli: in questo modo, il tosaerba non rimane bloccato e non necessita dell’intervento umano, oltre a non danneggiare il prato. Le grandi ruote omnidirezionali gli permettono, infine, di superare ostacoli alti fino a 40mm.

Blade è dotato anche di eSIM e 4G, per tenere sempre traccia con precisione della sua posizione. Viene venduto con una garanzia di “3+1” anni e la sostituzione gratuita di accessori senza limiti di tempo.

Glacier: il primo frigo-congelatore portatile con macchina del ghiaccio integrata

Glacier è un rivoluzionario frigo-congelatore portatile con macchina per il ghiaccio integrata e batteria rimovibile, con cui è ancora più semplice mantenere cibo e bevande freschi all’aperto oppure on the road.

Tramite una batteria rimovibile da 298Wh, Glacier offre 40 ore di refrigerazione o 19 ore a temperature inferiori al punto di congelamento con una singola carica. È, inoltre, in grado di preparare 18 cubetti di ghiaccio in 12 minuti, e comprende due vani con controllo indipendente delle temperature, per raffreddare e congelare simultaneamente.

Glacier dispone di un potente compressore e può raffreddare da 30°C a 0°C in soli 15-20 minuti quando impostato su Max Mode. In alternativa è possibile dare la priorità all’efficienza anziché alla velocità, grazie a Eco Mode, per una maggiore autonomia.

Glacier può anche funzionare come caricatore portatile per piccoli device come laptop e telefoni; è dotato di maniglia pieghevole e di ruote per un trasporto più agevole.

Glacier offre la massima flessibilità: può essere ricaricato tramite corrente elettrica, AC, pannelli solari e power station.

Wave 2: raffreddamento e riscaldamento per un comfort outdoor

A chi anche nelle avventure all’aperto non vuole rinunciare al lusso dell’indoor, Wave 2 offre un comfort duraturo sia durante i caldi giorni estivi che negli inverni più freddi.

Seconda generazione della serie Wave di EcoFlow, Wave 2 si propone come il dispositivo più veloce del settore sia nel raffreddamento che nel riscaldamento, con una capacità rispettivamente di 5100 BTU e 6100 BTU, su un’area di 10 mq.

Del 22% più piccolo rispetto al suo predecessore, Wave 2 è più semplice da trasportare ovunque. Assicura fino a 8 ore di autonomia, grazie alla batteria aggiuntiva da 1.159Wh. E per un controllo completo sui tempi di funzionamento e sulle performance, sono disponibili diverse modalità, tra cui Eco, Sleeping and Fast, oltre a temperature regolabili, impostazioni e molto altro, il tutto accessibile dall’app EcoFlow.

Grazie alla possibilità di carica tramite AC, DC, con power station e pannelli solari, Wave 2 beneficia dell’esperienza di EcoFlow nel mondo dell’energia, assicurando massima flessibilità e comodità a casa e in viaggio. Se collegandolo a una power station portatile EcoFlow sarà possibile ottenere fino a 18 ore di energia, con un input solare fino a 400W si potrà utilizzare energia pulita e scegliere uno stile di vita sostenibile e off-grid.

Disponibilità e prezzi

L’evento di lancio ufficiale in live streaming per i tre smart device è in programma per il 26 aprile alle 20:00 CEST.

Blade sarà disponibile per l’acquisto dal 26 aprile a 2.999€; 799€ per il kit di raccolta venduto separatamente e 3.699€ per il bundle Blade + kit. Glacier sarà disponibile per l’acquisto dal 26 aprile a 1.199€; 299€ per la batteria aggiuntiva acquistabile separatamente e 1.399€ per il bundle Glacier + batteria. Wave 2 sarà disponibile per l’acquisto dal 15 maggio a 1.199€; 899€ per la batteria aggiuntiva acquistabile separatamente e 1.999€ per il bundle Wave 2 + batteria.

I prodotti saranno in vendita sul sito ufficiale EcoFlow e su Amazon.