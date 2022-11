Tutte le novità di WhatsApp: sottogruppi, sondaggi e 'maxi' chiamate

WhatsApp ha iniziato a implementare Community a livello globale, e nei prossimi mesi sarà disponibile per tutti. Dopo l'annuncio di Meta di inizio anno, prende forma l'aggiornamento che migliorerà il modo in cui le persone potranno connettersi sul client di messaggistica all'interno dei gruppi per loro più importanti.

Community e le altre novità di WhatsApp

Community è pensato come un luogo virtuale dove si possono collegare più gruppi e organizzare conversazioni in un unico posto all'interno di WhatsApp. Quando un utente entra in una community, può facilmente passare da un gruppo disponibile all'altro, per ottenere le informazioni di cui ha bisogno e al momento opportuno, mentre gli amministratori possono inviare aggiornamenti importanti a tutti i membri. Il funzionamento è semplice:

tocca la nuova tab Community in alto nelle tue chat su Android e in basso su iOS

crea una nuova community da zero

o aggiungi gruppi esistenti.

Il nostro obiettivo è migliorare la comunicazione per le organizzazioni grazie a un livello di privacy e sicurezza introvabile altrove

WhatsApp ha annunciato anche il lancio di tre funzioni "che secondo noi gli utenti ameranno":

la possibilità di creare sondaggi nelle chat

chiamate di gruppo con 32 persone

gruppi contenenti fino a 1024 utenti.

Nelle scorse settimane, Mark Zuckerberg aveva annunciato un'altra importante novità, per rendere più facile avviare e partecipare a una chiamata. La nuova funzione di link per le chiamate, che permettono con un semplice click di mettersi in rapida connessione con i propri contatti. Gli utenti del client di messaggistica della galassia Meta possono infatti selezionare l'opzione 'Link per la chiamata' nella sezione Chiamate, ottenere il link per una chiamata audio o video e condividerlo con familiari e amici.