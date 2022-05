Si potrà uscire dalle chat di gruppo WhatsApp senza farsi notare

Abbandonare un gruppo WhatsApp senza che gli altri partecipanti se ne rendano conto? Un desiderio di molte persone, inutile nasconderlo, che presto potrebbe diventare realtà. Pare infatti che il client di messaggistica di Meta stia lavorando a una funzione che permetterebbe, per l'appunto, di lasciare 'silenziosamente' una conversazione di gruppo sull'app verde.

Fuori da un gruppo WhatsApp senza dare nell'occhio

Primo a lanciare l'indiscrezione, è stato il sito Wabetainfo, che avrebbe individuato la novità all'interno del codice di WhatsApp Desktop, la versione per personal computer. Secondo quanto trapelato, pare che la funzione, quando sarà rilasciata, sarà resa disponibile immediatamente sia per utenti Android sia per utenti iPhone.

Allo stato attuale, quando una persona lascia una chat di gruppo, WhastApp notifica l'uscita a tutti i partecipanti, con il classico "Andrea ha abbandonato il gruppo", spesso creando degli imbarazzi, specie quando si vorrebbe far passare sotto traccia il proprio abbandono. Con la nuova versione dell'app, solo l'amministratore (o gli amministratori) del gruppo riceverà una notifica e sarà quindi l'unico ad avere una conoscenza, perlomeno immediata, dell'operazione. La conferma arriva da una schermata condivisa online nella quale si legge "Solo tu e gli amministratori del gruppo riceverete una notifica che avete lasciato il gruppo".