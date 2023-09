Nuova Alexa: più intelligente e facile da usare

Le nostre case sono notevolmente più avanzate rispetto a dieci anni fa, anche grazie ad Alexa, l’assistente digitale di Amazon. Infatti, sono più di 400 milioni i dispositivi per la Casa Intelligente con Alexa ed ogni settimana sono centinaia di milioni le volte in cui gli utenti utilizzano l’assistente vocale di Amazon per controllarli e gestirli. L’azienda sta ora unendo quasi un decennio di innovazioni e feedback dei clienti con le ultime conquiste nel campo dell'intelligenza artificiale per creare case ancora più intuitive, intelligenti e funzionali.

Da Amazon arriva, quindi, la nuova versione di Alexa più intelligente e facile da usare.

Una casa sempre più intuitiva

Grazie al nuovo modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) di Alexa, è ora possibile utilizzare un’ampia gamma di comandi per controllare la nostra Smart Home. Per esempio, se si vogliono abbassare le luci, è possibile semplicemente dire: “Alexa, c’è troppa luce qui” e Alexa saprà immediatamente come risolvere il problema abbassando l'intensità luminosa, senza doverlo richiedere esplicitamente. Alexa sarà anche in grado di comprendere meglio il contesto. Aggiungendo nuovi dispositivi compatibili in casa, sarà sufficiente dire: “Alexa, accendi la nuova luce in soggiorno”.

È anche possibile combinare più richieste in una sola dicendo, per esempio: “Alexa, chiudi tutte le tapparelle, spegni tutte le luci e avvia il robot aspirapolvere". Oppure si può impostare una Routine interamente a voce, senza alcuna programmazione manuale nell’app Alexa, semplicemente dicendo: “Alexa, ogni mattina alle 8, riproduci le notizie, apri le tapparelle e accendi le luci della mia camera da letto” .

Una casa completamente personalizzata

Amazon ha annunciato due nuove soluzioni che semplificano la realizzazione dei dispositivi con Alexa. I produttori di dispositivi possono ora sfruttare il “Dynamic Controller” per comunicare ad Alexa in modo più preciso le funzionalità specifiche dei propri dispositivi. In questo modo basterà dire, per esempio: “Alexa, crea un’atmosfera romantica” e Alexa regolerà immediatamente l’illuminazione. È stato integrato anche “Action Controller”, che consente ai produttori di dispositivi di definire le azioni supportate dai loro prodotti in modo più dettagliato, permettendo una comunicazione più naturale e discorsiva quando si interagisce con Alexa. Per esempio, dicendo “Alexa, il pavimento è sporco” è possibile avviare l’aspirapolvere robot. Amazon sta già collaborando con vari produttori come iRobot, Roborock e Xiaomi.

Una casa ancora più proattiva

Chiedere ad Alexa di controllare le luci è una delle richieste più comuni, ma presto non sarà più necessario. Grazie ad un Echo compatibile o a un sensore di movimento e di luce ambientale, Alexa sarà in grado di rilevare autonomamente il livello di luminosità e l’attività in una stanza, decidendo in modo intelligente se accendere o spegnere le luci. Non sarà, quindi, più necessario entrare in una stanza buia e cercare l’interruttore per accendere la luce o chiedere ad Alexa di farlo.

Una casa più funzionale

Amazon sta introducendo un’ulteriore nuova funzione: Map View. Quando si aggiungono più dispositivi ad Alexa, la gestione tramite lunghi elenchi può diventare complessa, rendendo necessario ricordare i loro nomi o a quale gruppo sono assegnati. Per semplificare questa operazione arrivano ora le mappe. Utilizzando il LiDAR dei recenti iPhone e iPad, è ora possibile creare una dettagliata rappresentazione digitale della pianta della casa e associare i dispositivi a ciascuna stanza. È possibile selezionare le stanze da includere nella mappa, decidere quali dispositivi visualizzare e rimuovere i singoli dispositivi in qualsiasi momento. Grazie a Map View, è possibile gestire tutte queste operazioni con un semplice tocco: spegnere le luci, regolare la temperatura e assicurarsi che la porta d’ingresso sia chiusa a chiave, tutto da un’unica interfaccia.

Le nuove funzionalità di Alexa saranno introdotte progressivamente in USA su tutti gli Echo, per poi arrivare probabilmente anche in Italia.