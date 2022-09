Nuove AirPods Pro: prezzo, uscita e caratteristiche

Dopo i nuovi iPhone 14 standard e Pro, Apple presenta anche la seconda generazione degli AirPods Pro. Auricolari con una qualità audio migliorata, cancellazione attiva del rumore aggiornata e nuovi controlli.

Nuovo chip H2

A bordo degli AirPods Pro 2 troviamo il nuovo chip H2 che consente una cancellazione del rumore fino a due volte superiore rispetto alla generazione precedente. Inoltre, grazie al nuovo driver a bassa distorsione e all’amplificatore su misura, gli AirPods Pro offrono ora bassi più ricchi e un audio cristallino su una gamma più ampia di frequenze.

Anche la modalità Trasparenza, che permette a chi ascolta di non isolarsi dal mondo, è stata aggiornata. Grazie alla potenza del chip H2, l’elaborazione on-device riduce i forti rumori ambientali, come la sirena di un'ambulanza, per un ascolto quotidiano più confortevole.

Infine nella confezione sono ora inclusi cuscinetti copriauricolari più piccoli.

Audio spaziale

Grazie all’audio spaziale personalizzato, l’esperienza di ascolto di AirPods Pro è ancora più avvolgente. La percezione del suono è unica per ogni persona in base alle dimensioni e alla forma della testa e delle orecchie. Con la fotocamera TrueDepth di iPhone, le persone possono creare un profilo personale per l’audio spaziale, per un’esperienza d’ascolto su misura. È possibile godersi l’audio spaziale personalizzato insieme al rilevamento dinamico della posizione della testa per ascoltare musica, guardare film e programmi TV, su iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

Controlli volume

Ora è possibile regolare il volume senza usare un altro dispositivo. Con il controllo touch su AirPods Pro, è possibile impostare rapidamente il volume con un leggero tocco dello stelo verso l’alto o il basso. Inoltre il sensore di rilevamento della pelle migliorato attiva e interrompe la riproduzione in modo più accurato, prolungando la durata della batteria.

Maggiore autonomia

AirPods Pro offrono un’ora e mezza di autonomia in più rispetto alla prima generazione, per un totale di 6 ore con la cancellazione attiva del rumore. Con altre quattro ricariche nella custodia, l’autonomia in ascolto può arrivare fino a 30 ore con la cancellazione attiva del rumore, 6 ore in più rispetto alla generazione precedente.

Ora è possibile ricaricare AirPods Pro con un caricabatterie per Apple Watch, oltre all’alimentatore MagSafe, alla base certificata Qi o al cavo Lightning.

Nuova custodia di ricarica

Gli AirPods Pro sono dotati di una custodia di ricarica ridisegnata resistente all’acqua e al sudore, che include un anello da cordino per tenerla sempre a portata di mano. Con la funzione “Posizione esatta”, chi ha un iPhone con chip U1 può determinare con precisione la posizione della propria custodia. Inoltre, la custodia di ricarica è dotata di un altoparlante integrato per farla suonare più forte e ritrovarla più facilmente.

Prezzo e disponibilità

Gli AirPods Pro (seconda generazione) sono già ordinabili al prezzo di 299 euro, con disponibilità negli store a partire da venerdì 23 settembre.

