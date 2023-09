Nuove Fire TV Stick: più veloci e con inedite funzionalità

Amazon ha annunciato oggi i nuovi dispositivi Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K. Piccole chiavette che consentono di rendere smart i televisori classici dotati di porta HDMI. Versatili accessori, facili da installare e da utilizzare, utili ad aggiornare anche i vecchi Smart TV, che consentono l’accesso alle più note piattaforme di streaming come Amazon Prime Video, Netflix, DAZN e YouTube e a più di 4.000 giochi e applicazioni.

Nuova Fire TV Stick 4K Max

Il nuovo dispositivo Fire TV Stick 4K Max (2a generazione) vanta un processore quad-core da 2.0 GHz aggiornato e il supporto per il Wi-Fi 6E, consentendo agli utenti con un router compatibile di godere di un’esperienza di streaming più fluida, con una latenza più bassa, velocità più elevate e con meno interferenze da altri dispositivi.

Fire TV Stick 4K Max dispone di 16GB di memoria, il doppio rispetto alla generazione precedente, consentendo di salvare ancora più app e giochi direttamente sul dispositivo. Fire TV Stick 4K Max è compatibile con Dolby Vision, HDR, HDR10+ e con audio Dolby Atmos.

È anche il primo dispositivo Fire TV Stick ad essere dotato del telecomando vocale Alexa Enhanced Edition, che offre pulsanti dedicati ai canali e un pulsante “Recenti” per accedere con un solo tocco all'app o al canale utilizzato più di recente.

A bordo troviamo, inoltre, la modalità ambiente di Fire TV. Questa nuova funzione può trasformare il televisore in una vera e propria galleria d’arte, senza bisogno di un abbonamento mensile. Tramite Alexa o tenendo premuti i pulsanti “Home” o “Alexa” sul telecomando è possibile sostituire con bellissime opere d’arte lo schermo vuoto del televisore. Sono disponibili oltre 2.000 opere d’arte gratuite, con una collezione di artisti provenienti da Francia, Spagna, Italia, Giappone e Australia e opere provenienti da importanti istituzioni, come il Museo d’Orsay di Parigi, il Museo del Prado di Madrid e la Galleria d’Arte Moderna di Firenze. Inoltre, è possibile scegliere tra una varietà di opzioni artistiche, tra cui motion graphics, paesaggi e foto personali.

Con la modalità ambiente di Fire TV, i clienti possono anche accedere a varie informazioni come la loro programmazione con calendari e promemoria, lasciare note adesive per i membri della famiglia, controllare dispositivi intelligenti come fotocamere, luci o un dispositivo Ring doorbell e riprodurre audio da servizi come Amazon Music e Spotify.

Nuova Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K (2a generazione) introduce il supporto per il Wi-Fi 6 e dispone di un processore quad-core da 1.7 GHz aggiornato, con prestazioni incrementate del 30% rispetto alla generazione precedente. I clienti possono godere di immagini in qualità 4K Ultra HD e di un audio Dolby Atmos avvolgente, con il supporto per i formati Dolby Vision, HDR, HLG e HDR10+. Inoltre, con Home Theater di Alexa, è possibile collegare i dispositivi Echo compatibili in modalità wireless per riprodurre l’audio su più altoparlanti.

Prezzi e disponibilità

Fire TV Stick 4K Max è disponibile da oggi per il pre-ordine su Amazon.it al prezzo di 79,99 euro (data di uscita: 18 ottobre). Anche la nuova Fire TV Stick 4K è disponibile da oggi per il pre-ordine al prezzo di 69,99 euro (data di uscita: 18 ottobre).

Scopri di più su Amazon:

Nuova Fire TV Stick 4K Max

Nuova Fire TV Stick 4K