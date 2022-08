Nuove cuffie LG Tone Free: alte prestazioni anche per sportivi

LG amplia la sua gamma di prodotti audio con l’introduzione di due nuovi auricolari: il modello top di gamma denominato TONE Free T90 e la cuffia pensata per lo sport TONE Free fit TF8. Entrambi i nuovi modelli sono realizzati in collaborazione con la nota azienda Meridian.

LG TONE Free T90

Le TONE Free T90 rappresentano un’evoluzione del modello dello scorso anno, aggiungendo diverse novità tra cui una nuova struttura interna con dei driver più ampi per una riproduzione dei bassi più profonda e soddisfacente. Inoltre l’impiego del grafene riduce le vibrazioni e al tempo stesso migliora la qualità dell’audio. In più, la tecnologia Perfect Balance di Meridian permette di ottenere un bilanciamento tonale costante a qualsiasi livello di volume. Le T90 migliorano anche l’esperienza in chiamata grazie alla Voice Pickup Unit (VPU), un sensore a conduzione ossea che rileva la voce direttamente dalle vibrazioni della mandibola, in modo da minimizzare i rumori ambientali mentre si sta parlando per rendere più chiara la comunicazione con l’interlocutore.

Le TONE Free T90 sono le prime al mondo a supportare il Dolby Head Tracking su tutti i contenuti e i dispositivi: si tratta di una tecnologia in grado di calibrare il suono in base ai movimenti della testa, facendo sentire l’utente al centro della scena con un grado di immersione audio del tutto nuovo, sia durante la riproduzione della musica, di film o serie TV, sia con i videogiochi.

Inoltre, le T90 supportano lo Snapdragon Sound 1, una soluzione che permette di offrire una qualità che prima era disponibile esclusivamente sulle cuffie con cavo. Con una risoluzione audio pari a 24-bit/96kHz, gli auricolari LG certificati Snapdragon Sound promettono un’eccellente connettività, una qualità della voce molto limpida e bassi valori di latenza, il che le rende ideali non solo per l’ascolto, ma anche per effettuare telefonate o in fase di gioco.

Il top di gamma vanta anche un miglioramento nella cancellazione attiva del rumore (ANC). Infine i nuovi modelli sono più piccoli e leggeri di quelli precedenti, perciò possono essere indossati per periodi più lunghi, minimizzando il fastidio nelle orecchie.

LG TONE Free fit TF8

Proseguiamo con le LG TONE Free fit TF8, un nuovo modello specificamente studiato per gli sportivi. LG ha ideato queste cuffie con il duplice obiettivo di renderle comode da indossare preservandone la stabilità nelle orecchie durante l’attività fisica, che sia una corsa o una sessione di allenamento in palestra. Per questo ha realizzato il design con tecnologia Swivel Grip: ruotando leggermente l’auricolare, una speciale pinna si infila nella piega dell’orecchio garantendo la massima stabilità e comfort di indossaggio. Inoltre, il design Swivel Grip ha anche delle feritoie per favorire la circolazione dell’aria nell’orecchio, evitando l’eccessiva sudorazione durante gli allenamenti intensi.

Le TONE Free fit TF8 vantano anche la soppressione attiva dei rumori ambientali e la certificazione IP67, con resistenza alla pioggia, agli schizzi, al sudore e alla polvere.

Custodia di ricarica con UVnano

Da sempre attenta all’igiene e alla sicurezza dei suoi dispositivi indossabili, LG ha dotato sia le T90 sia le TF8 della custodia di ricarica con UVnano, che sfrutta la luce ultravioletta per igienizzare gli auricolari. Novità del 2022, la tecnologia UVnano riesce a igienizzare l’intera superficie dei cuscinetti auricolari, oltre alla maglia interna più prossima al canale uditivo. I nuovi modelli adottano, inoltre, dei copriauricolari ipoallergenici in modo da ridurre il rischio di irritazione cutanea. Altra caratteristica comune ai due modelli è la modalità Plug & Wireless, che consente alla custodia di ricarica di essere utilizzata come un trasmettitore Bluetooth. Con il cavo USB-C ad AUX incluso, è possibile collegare la custodia alla radio, al tapis roulant e ad altri prodotti per godere, allo stesso tempo, della libertà del wireless e della migliore qualità del suono.

Autonomia

Per un’esperienza di ascolto senza interruzioni, i nuovi modelli LG TONE Free 2022 sono dotati di batterie a lunga durata. Le T90 offrono fino a 9 ore di utilizzo con una sola carica, a cui se ne aggiungono fino ad altre 20 con la custodia, per un totale di 29 ore di pieno ascolto. Le TF8 hanno invece un’autonomia fino a 10 ore, con altre 20 dalla custodia di ricarica. Infine, grazie ad una nuova funzione di ricarica rapida, gli auricolari possono raggiungere una ricarica completa dopo solo un’ora all’interno della custodia UVnano.

La collezione 2022 delle cuffie true wireless TONE Free di LG sarà disponibile a partire dalla fine di agosto. I prezzi non sono ancora stati comunicati.