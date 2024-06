Ora Google "parla" anche lombardo, ligure, veneziano, friulano e siciliano

Google Translate continua ad abbattere le barriere linguistiche per aiutare le persone a connettersi sempre più tra loro da ogni angolo del globo, e comprendere meglio il mondo che le circonda. Il colosso di Mountain View ha annunciato che grazie all'intelligenza artificiale, il proprio 'traduttore' ha potuto implementare 110 nuove lingue. Tra i nuovi 'innesti' c'è spazio anche per alcune lingue regionali e dialetti dello Stivale, come il veneziano, il friulano, il siciliano, il lombardo e il ligure.

Translate: più lingue con l'intelligenza artificiale

Si tratta dell'espansione più ampia di sempre, se si considera che Big G, nel 2022, aveva introdotto 24 nuove lingue, utilizzando la traduzione automatica 'Zero-Shot', in cui un modello di apprendimento automatico impara a tradurre un'altra lingua senza mai vedere un esempio. Ora l'ulteriore sviluppo - decisamente più massivo del precedente - è stato possibile grazie a Palm 2, modello linguistico di grandi dimensioni di Google.

Palm 2 "è stato un tassello fondamentale del puzzle, aiutando Translate ad apprendere in modo più efficiente lingue strettamente correlate tra loro", hanno aggiunto da Mountain View, comprese le lingue vicine all'hindi, come l'Awadhi e il Marwadi, e i creoli francesi come quello delle Seychelles e la varietà mauriziana.

Dal cantonese al Qʼeqchiʼ, le 110 nuove lingue presenti ora su Google Translate, rappresentano più di 614 milioni di parlanti, aprendo la possibilità di traduzione a circa l’8% della popolazione mondiale. Alcune sono lingue con oltre 100 milioni di parlanti, altre sono parlate da piccole comunità di indigeni, e alcuni non hanno quasi madrelingua ma sono attivi sforzi di rivitalizzazione. "Circa un quarto delle nuove lingue provengono dall’Africa - spiegano da Google - rappresentando la nostra più grande espansione di lingue africane fino ad oggi, tra cui Fon, Kikongo, Luo, Ga, Swati, Venda e Wolof".