I prezzi ufficiali delle tv LG 2021 per l'Italia: c'è anche il super schermo da 27mila euro

I super top di gamma sono gli Oled Z1 da 77 e 88 pollici. Prima volta per un NanoCell di dimensioni "piccole": un 43" da 699 euro

LG ha annunciato oggi i prezzi per il mercato italiano delle nuove tv Oled e NanoCell 2021. Televisori di ultima generazione, con tecnologia innovativa in grado di offrire la massima esperienza visiva in ogni situazione. I top di gamma della famiglia, Oled Z1, con risoluzione 8k, sono proposti nelle versioni da 88 e 77" al prezzo rispettivamente di 26.999 e 22.999 euro.

I punti di forza delle nuove smart tv LG 2021 sono la qualità audio-visiva e un'esperienza d'uso e intrattenimento ultra-immersiva, garantiti dal nuovo processore intelligente Alpha α9 di quarta generazione, presente nella maggior parte dei nuovi televisori, che permette di ottimizzare ulteriormente la qualità video e audio.

LG Oled: tutti gli schermi

WebOS 6.0, la nuova versione della piattaforma Smart tv di LG, consente invece agli utenti di fruire di un’interfaccia più intuitiva, user-friendly, ricca di app per l’accesso ai contenuti preferiti e compatibile con Google Assistant, Amazon Alexa e l’ecosistema Apple. I nuovi tv di LG supportano inoltre le tecnologie Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDR10 PRO e Filmmaker Mode, che permettono a film, serie tv e documentari di prendere vita attraverso immagini e suoni di altissima qualità. Nel dettaglio:

la serie OLED G1 , caratterizzata dall’eccezionale Gallery Design e dotata dei pannelli OLED evo in grado di offrire performance visive mai viste prima, è disponibile in tre polliciaggi diversi: 77 pollici a 4.999 euro, 65 pollici a 3.499 euro e 55 pollici a 2.499 euro

la serie OLED C1 presenta il maggior numero di opzioni in termini di dimensione dello schermo. L'inedita versione da 83 pollici debutta sul mercato al prezzo di 7.999 euro, la versione da 77 pollici è disponibile a 4.299 euro, la versione da 65 a 3.199 euro, e le versioni da 55 e 48 pollici sono acquistabili rispettivamente a un prezzo di 2.199 euro e 1.799 euro.

i tv OLED B1 , offerti in tre diversi polliciaggi, è disponibile sul mercato a un prezzo di 3.999 euro per la versione da 77 pollici, 2.499 euro per la versione da 65 pollici e 1.699 euro per la versione da 55 pollici.

la serie OLED A1 debutta sul mercato ai prezzi di 3.899 euro (versione 77"), 2.399 euro (versione 65"), 1.599 euro (versione 55") e 1.499 euro (versione 48").

LG NanoCell: le tv del 2021

All’interno della gamma di tv LG con tecnologia NanoCell, la serie NANO96 con risoluzione 8K è disponibile in tre polliciaggi: la versione da 75 pollici al prezzo di 3.499 euro, la versione da 65 pollici a 2.499 euro e la versione da 55 pollici a 1.799 euro. Le NANO91, con risoluzione 4K, debuttano sul mercato con la versione da 86 pollici a un prezzo di 3.499 euro, la versione da 75 pollici a 2.299 euro, la versione da 65 pollici a 1.699 euro e la versione da 55 pollici a 1.299.

Dellastessa famiglia, i tv NANO86 sono venduti a un prezzo di 2.099 euro (versione 75”), 1.499 euro (versione 65”), 1.099 euro (versione 55”) e 999 euro (versione 50”). E per la prima volta, la tecnologia LG NanoCell è disponibile anche in un formato più piccolo, con la serie NANO75 nella versione da 43 pollici a 699 euro.