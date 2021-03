Design, dimensioni, processore intelligente: guida all'acquisto delle nuove tv LG per il 2021

LG ha annunciato oggi il lancio della nuova collezione di tv per il 2021, che include televisori Oled, Qned Mini Led e NanoCell. Si va dallo schermo più compatto (43") a quello gigante da 88", per adattarsi alle esigenze di ogni consumatore. I nuovi televisori saranno disponibili sul mercato italiano a partire dal secondo trimestre 2021.

LG Oled Tv 2021

I televisori LG Oled 2021 (serie Z1, G1, C1, B1, A1) montano pannelli con pixel autoilluminanti che generano immagini ultranitide e realistiche con un movimento morbido e naturale, oltre a presentare un design sorprendentemente sottile, in grado di completare e arricchire qualsiasi arredamento. In particolare:

tutti i modelli della serie G1 sono caratterizzati dalla nuova tecnologia Oled evo, il passaggio successivo nell’evoluzione dei televisori Oled, che offre una maggiore luminosità aumentando la vividezza e riproducendo immagini chiare, dettagliate e incredibilmente realistiche

la serie C1, la più popolare, offre il maggior numero di opzioni in termini di dimensione dello schermo per andare incontro a tutte le esigenze: dal più compatto TV da 48” per arrivare al nuovo formato da 83”, passando per 55’’, 65’’ e 77’’. Infine, per coloro che stanno cercando un punto di ingresso competitivo all’interno

LG QNed Mini Led Tv 2021

I televisori LG QNed Mini Led sono la novità del 2021. Rappresentano il punto d’arrivo in termini di qualità d’immagine dei televisori lcd. Disponibili in risoluzione 8K (modelli QNED99 e QNED96) e 4K (modelli QNED91), utilizzano la tecnologia Quantum Dot Nanocell di LG e la retroilluminazione con Mini Led per ottenere neri più profondi, colori più vibranti e accurati e un maggior contrasto rispetto ai televisori Lcd tradizionali.

La tecnologia QNed di LG definisce un nuovo standard per la categoria di televisioni lcd, consentendo di godere di un’eccellente qualità delle immagini Hdr e di un’esperienza di visione più coinvolgente, grazie alla potenza combinata della nuova tecnologia NanoCell Plus e Quantum Dot che offre rossi e verdi migliorati, mentre la lunghezza d’onda blu viene emessa dal Led.

LG NanoCell Tv 2021

All’interno della collezione di tv Lg del 2021 c'è anche la nuova gamma di tv NanoCell 8K e 4K che offre il maggior numero di opzioni con una vasta selezione di modelli tra cui scegliere, dagli 8K (NANO96) ai 4K (NANO91, NANO86, NANO81, NANO75) disponibili in diversi polliciaggi. Tutti i modelli LG NanoCell sono dotati della tecnologia omonima che impiega nanoparticelle per filtrare le impurità di colore regalando immagini più realistiche e immersive per film, sport e spettacoli.

Nuovo Processore Alpha 9 Gen 4 AI

La maggior parte dei nuovi televisori LG dispone del processore intelligente di ultima generazione Alpha 9 Gen 4 AI, che analizza e riconosce i contenuti ottimizzando i parametri audio e video rendendoli più nitidi e dettagliati. Il processore, rispetto al passato, ottimizza ulteriormente l’output

visivo, applicando precisi aggiustamenti in base alla quantità di luce presente in ogni scena, al genere di riproduzione dei contenuti e alle condizioni ambientali esterne alla tv.

Interfaccia Smart Tv

L’esperienza d’uso offerta dai nuovi televisori LG è ora più intuitiva che mai grazie a WebOS 6.0, la nuova versione della piattaforma Smart TV di LG. Rinnovata e perfezionata per il 2021, la nuova interfaccia utente fornisce un accesso ancora più veloce alle applicazioni e permette di scoprire più facilmente nuovi contenuti grazie a suggerimenti finemente personalizzati. Inoltre, il nuovo Telecomando Puntatore (Magic Remote) ha dedicato dei tasti di selezione rapida per i più popolari servizi di contenuti in streaming, consentendo agli utenti di accedervi semplicemente premendo un pulsante.