Arrivano in Italia i nuovi smart speaker Echo con Alexa

Amazon rinnova la sua gamma di smart speaker con l?arrivo nel nostro Paese dei nuovi Echo Dot, Echo Dot con orologio ed Echo Studio.

Echo Dot ed Echo Dot con orologio

I dispositivi Echo Dot più potenti di sempre, promettono bassi fino a due volte più profondi rispetto alla generazione precedente, mantenendo l?elegante design sferico e compatto.

Echo Dot ed Echo Dot con orologio sono anche dotati di nuovi sensori che forniscono un?esperienza più contestuale con Alexa, come la possibilità di impostare una Routine per accendere automaticamente il condizionatore quando l?ambiente raggiunge una certa temperatura o riprodurre musica ad un orario specifico. Grazie all?accelerometro per i controlli gestuali, basterà toccare il dispositivo per mettere in pausa la musica o posporre la sveglia.

Il nuovo Echo Dot con orologio è, inoltre, dotato di un display LED aggiornato: ora è possibile visualizzare, oltre all?ora, anche il titolo di una canzone o il nome di un artista, il meteo, un calcolo e molto altro ancora.

Echo Studio

Echo Studio è ancora più performante grazie alla nuova tecnologia di elaborazione audio spaziale progettata per migliorare il suono stereo, facendo sì che la musica e le colonne sonore dei film raggiungano l?ascoltatore con maggiore ampiezza, chiarezza e intensità. Le performance vocali sono più presenti al centro, mentre gli strumenti con panning stereo sono meglio definiti ai lati, creando un?esperienza sonora più avvolgente. Inoltre, la tecnologia di estensione della gamma di frequenza promette una maggiore chiarezza dei medi e bassi più profondi. Questi aggiornamenti si aggiungono al supporto esistente di Echo Studio per Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio.

Echo Studio è, infine, disponibile nella nuova colorazione Bianco ghiaccio.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Echo Dot, Echo Dot con orologio ed Echo Studio sono disponibili su Amazon rispettivamente a 59,99?, 69,99? e 199,99?.

Scopri di più su Amazon:

- Echo Dot

- Echo Dot con orologio

- Echo Studio