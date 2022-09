Nuovi Echo con Alexa, Kindle e Fire TV: caratteristiche e prezzi

Amazon ha presentato i nuovi smart speaker con Alexa: Echo Dot, Echo Dot con orologio ed Echo Studio. Arriva, inoltre, il nuovissimo Kindle Scribe dotato di penna. Ricordiamo anche il Fire TV Cube di terza generazione, il nuovo telecomando vocale Alexa Pro e l’introduzione della piattaforma streaming Fire TV su Echo Show 15.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dei nuovi dispositivi di Amazon.

Nuovi Echo Dot ed Echo Dot con orologio

Iniziamo la nostra rassegna dai nuovi Echo Dot ed Echo Dot con orologio dotati di un’architettura audio riprogettata. A bordo troviamo un nuovo diffusore full range che promette bassi fino a due volte più profondi rispetto alla generazione precedente. Il tutto mantenendo lo stesso design sferico e compatto.

Echo Dot ed Echo Dot con orologio sono dotati di nuovi sensori che consentono ad Alexa di agire in base al contesto, come la possibilità di impostare una Routine per accendere automaticamente il condizionatore o il riscaldamento quando l’ambiente raggiunge una certa temperatura.

Oltre al sensore di temperatura, la nuova generazione incorpora anche un accelerometro per abilitare i controlli gestuali, in modo da poter semplicemente toccare la parte superiore del dispositivo per mettere in pausa e riprendere la musica, disattivare i timer o terminare una chiamata.

Il nuovo Echo Dot con orologio è dotato di un’aggiornata tecnologia LED che offre un modo più dinamico e chiaro per visualizzare le informazioni a colpo d’occhio. Da oggi, quando l’utente chiederà informazioni ad Alexa, potrà visualizzare, oltre all’ora, anche il titolo di una canzone o il nome di un artista, il meteo, un calcolo, e altro ancora.

Echo Dot è disponibile nella nuova colorazione Blu notte e nelle colorazioni originali Antracite e Bianco ghiaccio al prezzo di 59,99 euro. Echo Dot con orologio è disponibile in Azzurro tenue e Bianco ghiaccio a 69,99 euro. Echo Dot ed Echo Dot con orologio sono già disponibili in preordine con l’inizio delle spedizioni previsto per il prossimo mese.

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022)

Nuovo Echo Dot con orologio (5ª generazione, modello 2022)

Echo Studio

Echo Studio, lo speaker Echo con il miglior suono, è ancora più performante grazie alla nuova tecnologia di elaborazione audio spaziale e all’estensione della gamma di frequenze. L’elaborazione audio spaziale ricrea virtualmente le prestazioni di un sistema stereo Hi-Fi: le performance vocali sono più presenti al centro della scena sonora, mentre gli strumenti con panning stereo sono meglio definiti ai lati, creando un’esperienza più avvolgente. Inoltre, la tecnologia di estensione della gamma di frequenza promette prestazioni migliori, una maggiore chiarezza dei medi e bassi più profondi.

Echo Studio è disponibile a 199,99 euro. In preordine la nuova colorazione Bianco Ghiaccio.

Kindle Scribe

Passiamo ora al nuovissimo ebook reader Kindle Scribe. Con uno spessore di soli 5,8 mm, Kindle Scribe è dotato del primo schermo antiriflesso al mondo da 10,2 pollici a 300 ppi, e di una penna che non necessita di ricarica. Lo schermo antiriflesso è progettato per ricreare la sensazione della penna che scorre sulla carta e offre molto spazio per leggere e prendere appunti.

Kindle Scribe prevede due opzioni di scelta riguardo la penna: Basic e Premium.

Entrambe offrono un’elevata precisione e si fissano al lato del dispositivo con un magnete. Le penne dispongono anche di tratti di diversa larghezza, un evidenziatore, una gomma e uno strumento di annullamento, tutti facilmente accessibili dal menù di scrittura sullo schermo. La penna Premium include anche una “gomma” apposita sulla parte superiore e un pulsante di scelta rapida personalizzabile, con il quale si può selezionare la funzione gomma o evidenziatore, oppure creare una nuova nota adesiva.

Le nuove note adesive digitali di Kindle Scribe consentono di prendere facilmente appunti a mano su milioni di libri, organizzando automaticamente note e sottolineature in un unico posto, mantenendo così le pagine libere. È anche possibile scrivere un diario o prendere appunti utilizzando una serie di modelli, tra cui elenchi di cose da fare e carta a righe per le annotazioni durante le riunioni. Tutti i quaderni vengono anche salvati in automatico nel cloud di Amazon e, a partire dall’inizio del 2023, saranno accessibili anche tramite l’app Kindle.

Con la funzione Send-to-Kindle è possibile importare in Kindle Scribe documenti personali da computer o smartphone e scrivere direttamente su file PDF. Si possono, inoltre, caricare e scrivere a mano note adesive all’interno di documenti Microsoft Word, articoli web e altri formati di documenti, scegliendo le dimensioni dei caratteri e il layout. Dall’inizio del 2023 si potranno inviare documenti a Kindle Scribe direttamente da Microsoft Word.

Con Scribe, i clienti che leggono con caratteri più grandi hanno ora la possibilità di visualizzare più testo per pagina e, attraverso l’impostazione “modalità large”, possono aumentare la dimensione di elementi come il testo della schermata iniziale e le icone dei libri.

Kindle Scribe è disponibile per il preordine a partire da 369,99 euro.

Fire TV Cube

Fire TV Cube, il “cubo” per lo streaming di Amazon, arriva alla terza generazione. A bordo troviamo un nuovo processore octa-core da 2,0 GHz che lo rende più potente del 20% rispetto alla generazione precedente. Fire TV Cube può essere controllato completamente tramite la voce grazie ad Alexa e include il supporto per 4K, Dolby Vision, HDR e audio Dolby Atmos. Inoltre, offre una serie di nuove funzionalità, tra cui un ingresso HDMI, il supporto Wi-Fi 6E e il Super Resolution Upscaling.

Il nuovo Fire TV Cube è disponibile da oggi per il pre-ordine al prezzo di 159,99 euro.

Telecomando vocale Alexa Pro

Proseguiamo la nostra rassegna con il nuovo telecomando vocale Alexa Pro per dispositivi Fire TV. Prodotto dotato di pulsanti personalizzabili, retroilluminazione e funzione “Trova il mio telecomando”. Grazie alla nuova funzione di ricerca basterà dire semplicemente “Alexa, trova il mio telecomando” o usare il pulsante Remote Finder nell’app Fire TV e l’altoparlante integrato nel telecomando Alexa Pro emetterà un suono per attirare l’attenzione dell’utente.

Il telecomando vocale Alexa Pro è da oggi disponibile per il pre-ordine al prezzo di 39,99 euro.

Fire TV su Echo Show 15 e nuove funzionalità Alexa

Novità anche per Echo Show 15, con ampio schermo da 15 pollici. Su questo dispositivo arriverà gratuitamente la piattaforma Fire TV, utile per accedere a numerosi servizi di streaming come Prime Video, Netflix e Disney+ direttamente dal display di Echo Show 15.

Echo Show 15 è oggi in offerta a 209 euro, con uno sconto del 16%

Infine è ora possibile chiedere ad Alexa di controllare i dispositivi smart in momenti specifici. Ad esempio, è possibile dire “Alexa, spegni le luci tra 10 minuti” o “Alexa, accendi il riscaldamento alle 16”.