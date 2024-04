Nuovi elettrodomestici Samsung: bassi consumi e con intelligenza artificiale

Samsung Electronics ha presentato la nuova gamma di elettrodomestici BESPOKE AI. Scendendo nel dettaglio, l'azienda coreana ha annunciato ben 14 nuovi prodotti tra cui il frigorifero BESPOKE French Door con AI Family Hub+, il robot aspirapolvere - lavapavimenti BESPOKE Jet Bot Combo AI, la lavasciuga BESPOKE AI Laundry Combo e altri ancora.

Il frigorifero 4 porte con AI Family Hub+ è il principale centro di controllo per tutto quello che concerne il cibo, in quanto collega il frigorifero agli altri elettrodomestici della casa. Grazie all’AI Family Hub+, il grande schermo LCD da 21.5″ sul pannello anteriore destro del frigorifero, gli utenti possono visualizzare le ricette consigliate e riprodurre musica e video per l'intrattenimento in cucina. Il frigorifero utilizza una telecamera interna per identificare fino a 33 alimenti freschi che entrano ed escono dal frigorifero. Gli alimenti individuati sono elencati e gestiti sul display di Family Hub+ e possono essere controllati anche sull’app SmartThings.

BESPOKE Jet Bot Combo AI è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con funzioni potenziate dall’intelligenza artificiale. Il robot utilizza la telecamera integrata per riconoscere vari oggetti, tra cui persone, animali domestici e oggetti difficili da rilevare, come cavi sottili. L’AI Floor Detect rileva il tipo di pavimento da pulire e la presenza di tappeti. Inoltre decide se utilizzare il panno bagnato o lasciarlo nella sua postazione per evitare di inumidire i tappeti.

Risparmio energetico

Samsung ha presentato anche il nuovo frigorifero combinato di grandi dimensioni ad alta efficienza energetica e la nuova linea di lavatrici. Il frigorifero combinato F1rst 75 AI è il primo del suo genere a ricevere il grado “A” secondo gli standard energetici europei, grazie alle soluzioni esclusive di Samsung che riducono il consumo energetico del 55,9% rispetto ad un modello tradizionale.

Passando al lavaggio, la nuova linea di lavatrici comprende vari modelli in classe A-10%, A-20% e un modello A-40%.

BESPOKE AI Laundry Combo è una lavasciuga All-in-One che offre i vantaggi di due elettrodomestici distinti, ma recuperando spazio prezioso. È dotata di varie funzioni di intelligenza artificiale, come la capacità di ricordare le esigenze periodiche e stagionali degli utenti e di consigliare il ciclo ottimale per il lavaggio. BESPOKE AI Laundry riconosce il tessuto dei vari capi e monitora il livello di sporco durante il ciclo, aggiungendo più detersivo e variando il tempo di lavaggio quando necessario. Inoltre, regola il processo di asciugatura in base al peso e al tipo di tessuto. Al termine del ciclo, gli utenti possono visualizzare l’assorbimento energetico e l’acqua consumata attraverso un report fornito dall’app SmartThings.

Funzioni e connettività avanzate

Grazie al Wi-Fi integrato, alle fotocamere interne, ai chip AI e alla compatibilità con l’app SmartThings, la nuova serie di elettrodomestici di Samsung è dotata di funzioni e connettività avanzate.

In particolare, il nuovo AI Hub, un display LCD da 7 pollici integrato in diversi prodotti, fornisce il controllo dell’intero ecosistema di Samsung. L’AI Hub include la Map View, una funzione che fornisce una vista in 3D della casa, consentendo di individuare facilmente tutti gli elettrodomestici collegati e di controllarli. Quando un utente sta preparando pasti in cucina e avverte una temperatura in casa troppo alta, può accendere il climatizzatore, anche in altre stanze, attraverso l’AI Hub sul piano a induzione, senza lasciare incustodite le pentole. Ancora, durante il bucato, è possibile usare l’AI Hub della lavatrice per avviare il robot aspirapolvere in salotto, senza doversi muovere dalla stanza.

Considerando che le persone tengono con sé i cellulari per la maggior parte del tempo, Mobile Smart Connect è una nuova funzione che invia un avviso al telefono quando si trova a breve distanza dagli elettrodomestici collegati. La notifica pop-up include un menù di controllo rapido per eseguire le funzioni principali degli elettrodomestici direttamente dal telefono.

Al momento non ci sono informazioni su disponibilità e prezzi per il mercato italiano.