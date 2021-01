Bespoke, i nuovi frigoriferi smart e modulari di Samsung arriveranno anche in Italia

Sono stati presentati al CES 2021. Tre i modelli disponibili in otto differenti finiture: monoporta, combinato e quattro porte

I frigoriferi Bespoke di Samsung saranno disponibili nel 2021 anche in Italia. La nuova gamma del colosso coreano sarà presentata nel corso del CES 2021, che quest'anno per ovvi motivi si sta svolgendo esclusivamente in forma digitale. I formati disponibili dell'elettrodomestico saranno tre:

monoporta

combinato

4 porte

I nuovi frigoriferi di Samsung

Tutti i modelli della nuova serie dispongono di linee eleganti e un pannello frontale con maniglie a gola, in grado di integrarsi perfettamente con lo stile di ogni cucina, da quelle classiche alle più moderne. Samsung ha deciso di offrire per tutti i modelli 8 finiture differenti: Grey Glass, Sky Blue Glass, Navy Steel, Champagne Steel, Matte Black Steel, Navy Glass, White Glass e Rose Pink Glass.

Samsung Bespoke: le funzionalità del modello 4 porte

Si tratta del modello di punta della nuova gamma Bespoke: il frigorifero a 4 porte del colosso coreano, infatti, all'interno di un design rinnovato e personalizzabile, nasconde al proprio interno il nuovo Beverage Center, che permette di accedere allo speciale dispenser di acqua filtrata e alla caraffa integrata, la quale si riempie automaticamente di acqua fresca filtrata, e rende possibile anche aromatizzarla a piacere, per gustare la propria infusione preferita.

Il frigorifero dispone inoltre della funzione Dual Ice-Maker per la creazione sia dei classici cubetti di ghiaccio che dei nuovi Ice Bites™ di dimensioni minori, adatti a rinfrescare più velocemente le bevande. Il modello Bespoke a 4 porte è anche dotato di un’avanzata Flex Zone, uno scomparto la cui temperatura può essere impostata, a seconda delle esigenze, per trasformarlo da frigorifero a congelatore, garantendo massima flessibilità in base alle reali necessità di conservazione.