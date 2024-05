Nuovi iPad Air e iPad Pro: più potenti e con super display

Oggi Apple ha presentato i nuovi tablet iPad Air e iPad Pro. Modelli dalle avanzate caratteristiche, con elevatissime prestazioni ed innovative tecnologie. Inoltre vantano un raffinato design, con schermi fino a 13 pollici. Arrivano anche il super processore M4, l’Apple Pencil Pro e la nuova Magic Keyboard.

Nuovi iPad Air

Apple ha presentato iPad Air 11" riprogettato e il nuovissimo iPad Air 13", entrambi potenziati dal chip M2. Il nuovo iPad Air è quasi il 50% più veloce rispetto al modello precedente con M1. Inoltre, rispetto ad iPad Air con A14 Bionic, garantisce prestazioni tre volte superiori.

Per la prima volta, iPad Air è disponibile in due misure: il modello da 11" è ora affiancato dalla versione da 13". La fotocamera frontale da 12MP ora si trova sul lato più lungo di iPad, per un’esperienza ottimale con le videochiamate. La connessione Wi-Fi6E è più veloce e i modelli Cellular supportano le reti 5G ed eSim. Ricordiamo anche il design ultraportatile, l’autonomia di un giorno intero e il supporto per Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) e Magic Keyboard.

Il nuovo iPad Air è disponibile nei colori blu, viola, galassia e grigio siderale. iPad Air 11" è in vendita ad un prezzo di partenza di 719 euro, mentre il modello da 13" parte da 969 euro. È possibile ordinarli da oggi e saranno disponibili da mercoledì 15 maggio, con capacità da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB.

Nuovi iPad Pro

Disponibile nei colori argento e nero siderale, il nuovo iPad Pro è proposto in due misure: un modello da 13" e uno da 11". Entrambi i formati hanno il display più avanzato al mondo, secondo le dichiarazioni di Apple: il rivoluzionario Ultra Retina XDR con tecnologia OLED tandem. Questa soluzione combina la luce di due pannelli OLED per generare una luminosità a tutto schermo di 1.000 nit per i contenuti SDR e 1.600 nit per l’HDR. Per i flussi di lavoro professionali, che richiedono una gestione del colore di altissimo livello, o per gli usi in condizioni di illuminazione difficili, iPad Pro offre per la prima volta la possibilità di scegliere il vetro con nano-texture in grado di disperdere la luce ambientale per ridurre i riflessi, preservando la qualità e il contrasto delle immagini.

Proseguiamo con il nuovo chip M4, l’ultima generazione di processori Apple, che segna un enorme passo avanti in termini di performance. Chip che analizzeremo più avanti.

Con un peso minimo e il design più sottile mai creato da Apple, il nuovo iPad Pro offre un’ottima di portabilità. Il modello da 11" è spesso 5,3 mm, mentre quello da 13" è ancora più sottile: solo 5,1 mm. Ed entrambi sono robusti quanto la generazione precedente. Il modello da 11" pesa poco meno di 450 grammi, mentre quello da 13" è circa 110 grammi più leggero rispetto al modello precedente.

Migliorata anche la fotocamera posteriore da 12MP. Ora ha anche un nuovo flash True Tone adattivo che migliora le scansioni di documenti. Inoltre, sulla parte anteriore del nuovo iPad Pro, il sistema di fotocamere TrueDepth ora si trova sul lato più lungo.

iPad Pro include un connettore USB-C ad alte prestazioni con supporto per Thunderbolt 3 e USB 4, per connessioni via cavo con velocità fino a 40 Gbps. iPad Pro è compatibile con la tecnologia Wi-Fi 6E, 5G ed eSim.

I nuovi iPad Pro possono essere ordinati a partire da oggi, e saranno disponibili nei negozi da mercoledì 15 maggio, con configurazioni da 256GB, 512GB, 1TB e 2TB. iPad Pro 11" parte da 1.219 euro e iPad Pro 13" da 1.569 euro.

Nuovo chip M4

Oggi Apple ha annunciato il suo nuovissimo chip M4. Basato su una tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione, M4 è un SoC (System on a Chip) che migliora l’efficienza energetica dei chip Apple, già all’avanguardia nel settore, rendendo possibile il design ultrasottile di iPad Pro. È anche dotato di un motore del display completamente nuovo da cui dipendono la precisione, il colore e la luminosità straordinari del display Ultra Retina XDR di iPad Pro.

La nuova CPU ha fino a 10 core, mentre la nuova GPU 10-core si basa sull'architettura introdotta con il chip M3, e porta per la prima volta su iPad il Dynamic Caching, oltre al ray tracing e al mesh shading con accelerazione hardware. Il chip M4 ha il Neural Engine più veloce mai creato da Apple, in grado di eseguire 38.000 miliardi di operazioni al secondo, quindi è più potente di qualsiasi unità di elaborazione neurale disponibile oggi su PC AI.

La CPU del chip M4 è fino a 1,5 volte più veloce rispetto a quella dell’M2 di iPad Pro di generazione precedente. A parità di performance, il chip M4 consuma la metà rispetto al chip M2.

Apple Pencil Pro

Apple Pencil Pro offre innovative caratteristiche a partire dal nuovo sensore in grado di rilevare quando il fusto della matita viene premuto con le dita e aprire una palette che permette di cambiare strumento, spessore del tratto e colore, senza interrompere il processo creativo.

Grazie al giroscopio, ruotando Apple Pencil Pro si può controllare con più precisione lo strumento in uso e cambiare l’angolazione del tratto o della pennellata, proprio come quando si scrive con carta e penna. E grazie alla funzione “puntatore a distanza”, si può vedere l’esatto orientamento di uno strumento ancor prima di usarlo.

Apple Pencil Pro è il primo modello di Apple Pencil compatibile con la funzione Dov’è, che aiuta a localizzarla più facilmente quando la si perde di vista.

Apple Pencil Pro è disponibile a 149 euro ed è compatibile con i nuovi iPad Air e Pro.

Nuova Magic Keyboard

Progettata per il nuovo iPad Pro, la nuova Magic Keyboard è più sottile e leggera. Ora ha una fila di tasti funzione per accedere a controlli come la luminosità del display e il volume. Include anche un appoggio in alluminio per i palmi e un trackpad più ampio e ancora più sensibile, che offre un feedback aptico come quello di un MacBook. La nuova Magic Keyboard si aggancia magneticamente e non c’è nemmeno bisogno di usare il Bluetooth: grazie allo Smart Connector, la tastiera si abbina all’istante e viene alimentata da iPad.

La nuova Magic Keyboard è disponibile in nero e bianco. La versione da 11" è in vendita a 349 euro, mentre la variante da 13" è acquistabile a 399 euro.