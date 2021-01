Memoria, fotocamera e display: come sarà il nuovo iPhone 13

L'indiscrezione è stata lanciata da un blog giapponese (MacOtakara): pare che i nuovi iPhone 13, che usciranno sul mercato verosimilmente a settembre, saranno più spessi rispetto alla famiglia iPhone 12. Dimensioni più grandi quindi (forse anche del display?), che non impediranno, comunque, di ridurre la dimensione del notch.

iPhone 13: cosa sappiamo sui nuovi dispositivi Apple

Ad oggi sono molte le informazioni, sempre da prendere con le pinze, che leaker addentro al mondo Apple hanno fatto circolare sui nuovi iPhone 13. Anzitutto, pare che almeno due dei dispositivi, che dovrebbero essere quattro in tutto, avranno display con refresh rate a 120 Hz: iPhone 13 Pro e Pro Max. I nuovi smartphone dovrebbero essere performanti anche nel campo della capacità di archiviazione: si parla, per almeno uno degli smartphone, di una super memoria da 1 terabyte. La batteria, invece, nonostante le dimensioni ridotte, dovrebbe garantire un'ottima autonomia sotto stress.

iPhone 13 Max Pro, il super top di gamma della famiglia, dovrebbe essere l'unico ad avere una novità senza precedenti: sarà, con ogni probabilità, senza connettori. Niente porte quindi, per uno smartphone che si ripromette di essere super evoluto. Ricapitolando, quindi, tra le novità dei nuovi iPhone dovrebbero esserci:

memoria interna da 1 terabyte

display con refresh rate a 120 Hz

assenza di connettori e porte

iPhone e una fotocamera con super zoom

Grandi sviluppi dovrebbero esserci anche sul fronte delle fotocamere. Si parla molto delle super foto notturne di iPhone 12 Pro Max, ma in molti si sono accorti, utilizzando il nuovo dispositivo super top di gamma, che la funzione di zoom non è paragonabile a quella degli smartphone di altre aziende sul mercato (Mate 40 Pro di Huawei su tutti). Secondo altre indiscrezioni Apple si starebbe alleando con Samsung per dotare iPhone 13 di una super fotocamera. Per raggiungere lo scopo, sembra che Apple sia intenzionata ad inserire sui prossimi cellulari una fotocamera periscopica con zoom ottico; il sensore sarebbe affidato all'azienda concorrente coreana.