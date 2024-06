L'IA cambia il lavoro: quali sono le nuove professioni più richieste

Prompt engineer, LLMOps e MLSops engineer, GenAi designer e GenAi artist: sono tutti nomi o acronimi che ai più non diranno assolutamente nulla, tutti accomunati da una caratteristica bene precisa: nel prossimo futuro saranno alcune delle figure professionali più ricercate (ma alcune lo sono già) nell'ambito dello sviluppo e dell'applicazione dell'intelligenza artificiale generativa.

Intelligenza artificiale: le nuove professioni

È ormai un dato di fatto che l'avanzata dell'IA, in particolare quella generativa, sta guidando progressivamente verso l'emergere di nuove figure di lavoratori, che saranno sempre più richieste dalle aziende di tutto il mondo. Ad oggi, secondo quanto emerge da una recente analisi di Gi Group Holding sul mercato attuale del lavoro, sono in particolare e rapida ascesa gli ingegneri specializzati nello sviluppo di prompt di intelligenza artificiale, più banalmente testi in linguaggio naturale che richiedono all'intelligenza artificiale generativa di eseguire una specifica attività; a questa figura si affiancano anche quelle degli LLMOPs engineer, ossia ingegneri esperti nell'implementare e monitorare soluzioni basate sempre sull'IA e sul 'machine learning' (l'apprendimento automatico).

Allo stesso tempo, saranno sempre più richiesti designer e artisti specializzati nella progettazione di layout, grafiche e concetti narrativi di tipo visivo (GenAi designer e artist), oltre a consulenti che avranno il compito, all'interno delle aziende, di migliorare le operazioni e risolvere problemi anche molto complessi utilizzando l'IA generativa.

Hanno sempre nomi inglesi e saranno cruciali nel futuro immediato anche altre due figure: gli artificial intelligence ethicist e i big data scientist. I primi si occupano di soppesare l'impatto sociale e legale dell'intelligenza artificiale, e hanno il compito di sviluppare e applicare delle linee guide il più possibile etiche per un suo utilizzo responsabile ad ogni livello professionale. Lo scopo primario degli 'ethicist' è quindi quello di garantire uno sviluppo e un utilizzo etico, per l'appunto, dell'IA generativa. I big data scientist, invece, sono analisti che avranno un ruolo fondamentale all'interno delle singole aziende - dalle multinazionali alle realtà più contenute - per analizzare e comprendere l'evoluzione del mercato e migliorare la comunicazione tra produttori e consumatori.

Un'ultima professine che a oggi non esiste, o comunque non trova larga diffusione se non nelle aziende di settore, è quella del CAIO, ossia il Chief AI Officer. Anche qui un nome in inglese, traducibile in maniera non propriamente corretta in 'capo dell'intelligenza artificiale'. Nei fatti, si tratta di un dirigente presente all'interno del board di un'azienda (ma anche esterno), che indirizza l'impresa verso lo sviluppo, il progresso e l'implementazione dell'intelligenza artificiale sul posto di lavoro. Ha compito di sovrintendere alla privacy, alla sicurezza, ai bias (dati distorti a causa del pregiudizio umano); a questa figura spetta anche il controllo e la gestione dei dati, così come la creazione di un team 'IA' per la valutazione dell'efficacia dell'intelligenza artificiale e il monitoraggio costante delle prestazioni in conformità con le esigenze produttive dell'azienda.

Quello che si andrà a delineare, quindi, è un 'sottobosco' di nuove professioni che, con ogni probabilità andranno viavia a rimpiazzarne delle altre, nell'ottica di un turnover imposto dalla rapida crescita della tecnologia del futuro. Tuttavia, se l'intelligenza artificiale favorirà la creazione di nuove professionalità, aumentando la richieste sul mercato di specialisti con differenti competenze tecniche, dall'altro contribuirà in maniera significativa a sostenere le attività di altri professionisti di ogni livello, liberando tempo e aumentandone, al contempo, la produttività.