Apple ha presentato i migliori MacBook Pro di sempre

L'attesa era alta ed è stata ben ripagata. Apple ha svelato il nuovo MacBook Pro completamente reinventato con gli innovativi M1 Pro e M1 Max, i primi chip professionali sviluppati per Mac. Disponibile nei modelli da 14" e 16", MacBook Pro offre prestazioni straordinarie per elaborazione, grafica e machine learning sia quando è collegato all’alimentazione, sia quando non lo è, e assicura un’autonomia senza precedenti per un computer di Cupertino, rendendo possibili flussi di lavoro prima inimmaginabili su un portatile. I nuovi super pc possono essere ordinati da oggi, 18 ottobre, e saranno disponibili a partire da martedì 26 ottobre.

I nuovi MacBook Pro

Il nuovo MacBook Pro ha uno splendido display Liquid Retina XDR, una vasta gamma di porte per una connettività evoluta, una videocamera FaceTime HD da 1080p e un sistema audio di qualità superiore. Abbinato a macOS Monterey, progettato sin dalle fondamenta per sfruttare tutta la potenza dei chip M1 Pro e M1 Max, offre un’esperienza utente di livello superiore. MacBook Pro è progettato per chi si occupa a livello professionale di sviluppo, fotografia, cinema, arte 3D, scienza e musica.

Volevamo creare il notebook professionale migliore al mondo e oggi siamo entusiasti di presentare il nuovo MacBook Pro con i chip M1 Pro e M1 Max; è una combinazione rivoluzionaria di prestazioni fenomenali, autonomia della batteria senza pari e funzioni all’avanguardia

Due nuovi chip professionali

M1 Pro e M1 Max rivoluzionano l’esperienza MacBook Pro e segnano un importante passo avanti nel processo di transizione al chip Apple su Mac. MacBook Pro con M1 Pro e M1 Max applica per la prima volta un’architettura SoC (System on a Chip) ai sistemi professionali, offrendo una veloce memoria unificata e una banda di memoria maggiore che garantiscono prestazioni senza precedenti con il miglior valore di performance per watt della categoria e un’efficienza energetica all'avanguardia nel settore.

Il chip M1 Pro porta la rivoluzionaria architettura del chip M1 a un nuovo livello. Con una potente CPU fino a 10-core, dotata di otto high-performance core e due high-efficiency core, oltre a una GPU fino a 16-core, il chip M1 Pro raggiunge prestazioni della CPU fino al 70% superiori rispetto al chip M1 e prestazioni GPU fino a due volte più veloci. M1 Pro offre inoltre un’ampiezza di banda della memoria di oltre 200GB/s, quasi tre volte superiore rispetto al processore M1, e supporta fino a 32GB di veloce memoria unificata. Progettato per velocizzare significativamente i flussi di lavoro video professionali, il chip M1 Pro integra un acceleratore ProRes nel motore multimediale, per un’elaborazione video incredibilmente veloce ed efficiente a livello energetico.

Prestazioni di livello superiore

M1 Max, il chip più potente al mondo per un notebook professionale, parte dal processore M1 Pro spingendo ancora oltre le sue incredibili capacità. M1 Max ha la stessa potente CPU 10-core del chip M1 Pro, mentre per la GPU raggiunge un massimo di ben 32 core per garantire prestazioni fino a quattro volte più veloci rispetto al processore M1. Ha inoltre un’ampiezza di banda della memoria fino a 400GB/s, il doppio del chip M1 Pro e quasi sei volte quella del processore M1, e fino a 64GB di veloce memoria unificata. In un settore dove persino i più recenti PC portatili raggiungono al massimo 16GB di memoria video, questa quantità enorme di memoria a disposizione rappresenta un’innovazione rivoluzionaria per i carichi di lavoro professionali che consentirà di fare cose prima inimmaginabili su un notebook.

Con il nuovo MacBook Pro, gli artisti che lavorano in 3D potranno lavorare facilmente con texture e geometrie estreme in scene che i più avanzati pc portatili non sono neanche in grado di eseguire.1 M1 Max offre inoltre un evoluto motore multimediale con due acceleratori ProRes per garantire prestazioni multistream ancora più elevate. Come risultato, i professionisti possono eseguire l’editing di fino a 30 stream di video 4K ProRes o fino a sette stream di video 8K ProRes in Final Cut Pro. Più degli stream possibili su un Mac Pro 28-core con Afterburner. Per la prima volta su Mac chi si occupa di editing video potrà gestire il color grading in HDR su video 8K ProRes 4444 lavorando sulla batteria quando sono lontani dalla postazione fissa di editing.

I notebook Mac più potenti di sempre

Il nuovo MacBook Pro supera i tradizionali limiti di un computer portatile offrendo prestazioni incredibili e capacità innovative. Rispetto al modello da 13" top di gamma della generazione precedente, il nuovo MacBook Pro da 14" è moilto più potente. Con una CPU 10-core nei chip M1 Pro e M1 Max, MacBook Pro da 14" rende possibili:

esecuzioni di progetto fino a 3,7 volte più veloce con Xcode

fino a tre volte più plug-in Amp Designer in Logic Pro

prestazioni di fluidodinamica computazionale fino a 2,8 volte più veloci in NASA TetrUSS.

Con una GPU 16-core nel chip M1 Pro e una GPU 32-core nel chip M1 Max, MacBook Pro da 14" trasforma i flussi di lavoro dalla grafica più complessa con:

velocità di rendering 4K fino a 9,2 volte superiore in Final Cut Pro con M1 Pro e fino a 13,4 volte superiore con M1 Max

prestazioni GPU vettoriali e raster combinate fino a 5,6 volte più veloci in Affinity Photo con M1 Pro e fino a 8,5 volte più veloci con M1 Max

rendering degli effetti fino a 3,6 volte più veloce in Blackmagic DaVinci Resolve Studio con M1 Pro e fino a 5 volte più veloce con M1 Max.

Prestazioni prima di tutto

Con uno splendido e caratteristico design, i modelli di MacBook Pro 2021 da 14" e 16" sono stati progettati con un focus specifico su prestazioni e funzionalità. Il nuovo guscio in alluminio ottimizza lo spazio interno per offrire più prestazioni e funzioni. Il guscio si sviluppa con meticolosa attenzione attorno a un evoluto sistema termico in grado di spostare il 50% di aria in più rispetto alla generazione precedente, anche con velocità ridotte della ventola. Il design termico consente a MacBook Pro di sprigionare prestazioni fenomenali e costanti, rimanendo silenzioso e fresco. E grazie all’efficienza del chip Apple, il sistema non dovrà neppure azionare le ventole per la maggior parte delle attività che l’utente svolge ogni giorno.

Il nuovo MacBook Pro è inoltre dotato della tastiera Magic Keyboard in un alloggiamento nero a doppia anodizzazione, che dà risalto con eleganza ai simboli retroilluminati sui tasti e presenta una fila di tasti funzione di altezza standard. I tasti funzione fisici, incluso un tasto Esc più grande, sostituiscono la Touch Bar, riportando il feeling tattile familiare dei tasti meccanici amato dai professionisti. La nuova tastiera è abbinata al miglior trackpad Force Touch del settore, perfetto per le applicazioni pro.

Un display incredibile

Per la prima volta MacBook Pro è dotato di un display Liquid Retina XDR. Con la tecnologia mini-LED adottata per iPad Pro, il display Liquid Retina XDR offre fino a 1000 nit di luminosità costante full-screen, ben 1600 nit di luminosità di picco e un contrasto di 1.000.000:1. La gamma dinamica estrema dà vita ai contenuti HDR per immagini più dettagliate nelle parti sovrailluminate e in quelle in ombra, neri più profondi e colori più vivaci che mai.

ProMotion varia automaticamente il refresh rate in base al movimento dei contenuti a video per contribuire a limitare il consumo della batteria e rendere ogni attività ancora più fluida e reattiva. Chi si occupa di editing video potrà inoltre impostare un refresh rate fisso ottimale per il girato. La combinazione delle strepitose prestazioni XDR e della tecnologia ProMotion incredibilmente fluida rende questo display il migliore al mondo su un computer portatile.

Entrambi i modelli hanno un display più grande rispetto alla generazione precedente. Il modello da 16" offre un display da 16,2" con 7,7 milioni di pixel, più di qualsiasi altro notebook Mac. Il modello da 14" offre più spazio a video con un’area attiva di 14,2" e un totale di 5,9 milioni di pixel, un numero superiore al precedente modello di MacBook Pro da 16". Il display ha bordi ancora più sottili e si estende attorno alla videocamera per lasciare ancora più spazio ai contenuti visualizzati. Il nuovo display offre una meravigliosa esperienza cinematografica, perfetta per guardare un film così come per calibrare il colore di un video 8K.

Videocamera e audio

Il nuovo MacBook Pro ha una videocamera FaceTime HD da 1080p, la migliore mai vista in un notebook Mac, che raddoppia la risoluzione e le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità. Il sistema sfrutta il potente processore ISP e il Neural Engine dei chip M1 Pro e M1 Max per il video computazionale e migliora così la qualità video per immagini più nitide e tonalità della pelle più naturali.

Per offrire un’esperienza audio all’avanguardia, il nuovo MacBook Pro integra microfoni leader di settore con una qualità professionale e un rumore di fondo ancora più basso, per chiamate e registrazioni più nitide. Il sistema audio composto da sei altoparlanti ad alta fedeltà include due tweeter per una scena sonora ancora più chiara e quattro woofer force-cancelling, per l’80% di bassi in più. Il sistema supporta inoltre l’audio spaziale, che crea una sofisticata esperienza di ascolto tridimensionale. Ed è ideale per ascoltare musica o guardare un film in Dolby Atmos con audio di livello cinematografico. Nel complesso è il miglior sistema audio mai integrato in un computer portatile.

Prezzi e disponibilità MacBook Pro

I nuovi modelli di MacBook Pro con chip M1 Pro e M1 Max sono disponibili da oggi su Apple Store. Le consegne inizieranno martedì 26 ottobre, quando saranno disponibili anche in alcuni Apple Store e Rivenditori Autorizzati Apple. Il nuovo MacBook Pro da 14" ha un prezzo a partire da 2.349 euro e da 2.114,50 euro per il settore Education; il nuovo MacBook Pro da 16" ha un prezzo a partire da 2.849 euro e da 2.564,68 euro per il settore Education.