Da AOC due nuovi monitor 4K low cost

AOC ha presentato due nuovi monitor ad altissima definizione (4K - Ultra HD) progettati per la casa e l’ufficio: i modelli U27B3A e U27B3AF da 27″ (68,6 cm).

La tecnologia del pannello IPS offre ampi angoli di visione e una riproduzione accurata dei colori. L'U27B3A e l'U27B3AF si aggiungono alla recente serie B3 di AOC progettata per l’uso casalingo e in ufficio, che comprende una gamma di modelli da 24″ e 27″ con risoluzione QHD e Full HD.

Caratteristiche principali

- Pannello IPS da 27″, con risoluzione Ultra HD (3840x2160), frequenza di aggiornamento di 60 Hz, 163 PPI, profondità di colore a 10 bit

- Compatibile con HDR10 per un'esperienza visiva più realistica

- Tecnologia Adaptive-Sync che garantisce una visione fluida

- Tempi di risposta rapidi fino a 4 ms

- Casse integrate da 2W

- Modalità Low Blue Light e tecnologia Flicker-Free per ridurre l'affaticamento degli occhi e la stanchezza durante i periodi di utilizzo prolungati

- Connessioni: HDMI e DP

Il modello U27B3AF è dotato di un supporto regolabile in altezza con un'escursione di 110 mm. L'U27B3A offre un'opzione di montaggio VESA (100x100 mm), proprio come l'U27B3AF, in modo che gli utenti possano montare il display su un braccio per monitor.

Prezzi e disponibilità

Il monitor AOC U27B3A è disponibile a un prezzo consigliato di €249, mentre il monitor AOC U27B3AF, con il supporto regolabile in altezza, è disponibile a un prezzo consigliato di €259.

