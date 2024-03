Nuovi Monitor AOC B3 ottimi per casa e ufficio

AOC ha presentato la nuova serie B3: una linea di monitor entry-level progettati per ambienti domestici ed uffici. La nuova linea B3 è composta da due modelli da 23,8" (60 cm) (AOC 24B3CF2 e 24B3CA2) e due da 27" (68 cm) (AOC 27B3CF2 e 27B3CA2) con pannelli IPS e risoluzione Full HD.

Monitor con una completa connettività a partire dalla porta USB-C 3.2 Gen 1x1 (5 Gbps), con alimentazione a 65 W Power Delivery e supporto per la modalità DisplayPort Alt. Connessione che consente di utilizzare un unico cavo per collegare il notebook al monitor e ricaricare contemporaneamente la batteria del Pc portatile. Inoltre due porte USB-A 3.2 Gen 1x1 aggiuntive sul retro permettono di collegare facilmente periferiche come tastiera e mouse. Non dimentichiamo l'ingresso HDMI 1.4, le 2 casse da 2W e l’alimentatore integrato.

La serie B3 vanta anche una frequenza di aggiornamento di 100 Hz. Ciò si traduce in una maggiore fluidità dei movimenti sullo schermo, particolarmente utile nei videogiochi e quando si scorre una pagina web o un feed di un social media. Inoltre, la fluidità garantita dalla frequenza di aggiornamento di 100 Hz contribuisce a ridurre l'affaticamento degli occhi e a migliorare l'esperienza visiva complessiva. Inoltre i monitor B3 sono dotati di modalità LowBlue e tecnologia Flicker-Free per ridurre l'affaticamento degli occhi durante le lunghe ore di lavoro.

Tutti e quattro i modelli sono caratterizzati da tempi di risposta GtG di 4 ms, MPRT di 1 ms e Adaptive Sync per il supporto della frequenza di aggiornamento variabile.

La serie B3 di AOC presenta un design elegante con cornici ultra sottili che rendono questi prodotti non solo visivamente accattivanti, ma anche ideali per configurazioni multi-monitor.

La serie comprende monitor con diverse regolazioni del supporto, dai modelli 24B3CA2 e 27B3CA2 solo inclinabili frontalmente a quelli 24B3CF2 e 27B3CF2 regolabili in altezza, per soddisfare le diverse esigenze ergonomiche. La compatibilità con i supporti VESA 100x100 offre opzioni per il montaggio a parete o per l'installazione su bracci multi-monitor.

I modelli B3 in sintesi

- 24B3CF2: pannello IPS da 23,8 pollici, risoluzione 1920x1080, inclinazione di -5/25° e supporto regolabile in altezza di 110 mm.

- 24B3CA2: pannello IPS da 23,8 pollici, risoluzione 1920x1080, supporto regolabile in inclinazione di -5/25°.

- 27B3CF2: pannello IPS da 27 pollici, risoluzione 1920x1080, inclinazione di -5/25° e supporto regolabile in altezza di 110 mm.

- 27B3CA2: pannello IPS da 27 pollici, risoluzione 1920x1080, supporto regolabile in inclinazione a -5/25°.

Prezzi e disponibilità

I modelli AOC 24B3CF2, 24B3CA2, 27B3CF2 e 27B3CA2 sono già disponibili con un prezzo di listino rispettivamente di 179€, 169€, 199€ e 189€.

