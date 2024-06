I nuovi Monitor OLED LG arrivano in Italia

LG Electronics introduce in Italia la nuova linea di monitor dedicati al gaming LG UltraGear OLED (27GS95QE, 32GS95UE, 34GS95QE, 39GS95QE, 45GS95QE), ideali per chi è alla ricerca di un’esperienza di gioco coinvolgente ed immersiva.

I monitor LG UltraGear promettono un’ottima esperienza visiva grazie ai pannelli OLED con tecnologia MLA+ (Micro Lens Array+) che offre una luminosità del 37,5% in più rispetto alla generazione precedente, raggiungendo i 1.300 nit.

Di seguito le caratteristiche principali dei vari modelli.

LG UltraGear OLED da 32”: il primo monitor con Dual Mode per un’esperienza di gioco personalizzabile

Una delle novità più interessanti della nuova gamma è il modello 32GS95UE, il primo monitor al mondo con funzione Dual Mode certificato da VESA che permette di passare da una risoluzione Ultra HD 4K (3.840 x 2.160) a 240 Hz a immagini Full HD (1.920 x 1.080) a 480 Hz utilizzando semplicemente il joystick. Questa nuova caratteristica permette di scegliere se privilegiare la definizione o la frequenza di aggiornamento applicando istantaneamente la combinazione ottimale in base alla tipologia di gioco. Per i videogiochi dal ritmo più intenso e per gli sparatutto, per esempio, si può selezionare la modalità Full HD 480Hz, mentre per quelli più avventurosi è preferibile la modalità 4K a 240Hz.

Oltre a questa importante funzionalità, il nuovo monitor UltraGear da 32” offre un tempo di risposta di 0,03 ms (GtG). Mentre per quanto riguarda l’audio, il monitor di LG è dotato di speaker stereo integrati che, grazie alla tecnologia Pixel Sound, emettono il suono direttamente dallo schermo eliminando la necessità di altoparlanti esterni. Infine citiamo il design minimalista senza cornici su 4 lati.

Design curvo e innovativo per un’esperienza di gioco ancora più immersiva

I monitor LG UltraGear OLED 27GS95QE, 34GS95QE, 39GS95QE e 45GS95QE vantano un raggio di curvatura di 800R (disponibile sui modelli da 34”, 39” e 45”), il formato cinematografico 21:9 e la risoluzione UltraWide Quad HD (3.440 x 1.440), la frequenza di aggiornamento di 240 Hz e il tempo di risposta di 0,03 ms.

Ricordiamo anche il design senza cornici su 4 lati e il rivestimento Anti-Glare & Low Reflection.

Disponibilità e prezzi

I modelli 32GS95UE e 34GS95QE sono già disponibili ad un prezzo di lancio consigliato di 1.399 euro per il 32” e di 1.299 euro per il 34”. I modelli 27GS95QE, 39GS95QE, 45GS95QE sono disponibili in preordine a un prezzo di lancio consigliato di 899 euro per il 27”, 1.499 euro per il 39” e di 1.699 euro per il 45”.