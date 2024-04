Nuovi monitor Philips E1 a partire da 119 euro

Philips ha presentato tre nuovi monitor che si aggiungono alla linea E1. Scendendo nel dettaglio, i modelli Philips 24E1N1100A e 27E1N1100A sono entrambi dotati di un display IPS Full HD, rispettivamente da 23,8" (60,5 cm) e 27" (68,6 cm) con un design senza cornice, bordi stretti per le configurazioni multi-monitor e un sistema di gestione dei cavi.

Non dimentichiamo la frequenza di aggiornamento di 100 Hz con MPRT di 1 ms e la compatibilità Adaptive Sync. Inoltre, entrambi i modelli sono dotati di una coppia di altoparlanti stereo integrati da 2 W ed ingressi HDMI e VGA. Questi monitor integrano anche le modalità LowBlue e Flicker-free, per ridurre l’affaticamento visivo, e la funzione EasyRead, per un'esperienza di lettura simile alla carta.

Il prodotto di punta della nuova gamma è il modello Philips 27E1N1600AE. Monitor con pannello IPS da 27" (68,6 cm), risoluzione QHD e HDR.

Questo display è dotato anche di connettività USB-C 3.2 con Power Delivery da 65W: un unico cavo facilita la connettività, trasferendo il segnale video e ricaricando allo stesso tempo il notebook. Questa funzione contribuisce a mantenere l'area di lavoro ordinata, consentendo agli utenti di caricare il PC portatile collegato e di lavorare senza interruzioni, tutto con un unico cavo.

Per un maggiore comfort durante le lunghe ore di lavoro, questo modello è dotato di un supporto regolabile in altezza di 100 mm.

Prezzi e disponibilità

I monitor Philips 24E1N1100A e 27E1N1100A sono già acquistabili rispettivamente al prezzo di listino di 119,00 euro e 139,00 euro, mentre il monitor Philips 27E1N1600AE è disponibile al prezzo di listino di 249,00 euro.

