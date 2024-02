Nuovi Monitor Philips per casa e ufficio a partire da 169 euro

Philips Monitors presenta quattro nuovi modelli che si aggiungono alla linea di prodotti della serie E1.

Scendendo nel dettaglio, i nuovi monitor Philips 24E1N1300A, 24E1N1300AE, 27E1N1300A e 27E1N1300AE sono dotati di un display IPS, con risoluzione Full HD e pannelli da 23,8 pollici e 27 pollici. Inoltre vantano un design sottile, con bordi stretti (anche quello inferiore, solo 9,5 mm) e sono, quindi, adatti anche per una configurazione multi-monitor.

Tutti i modelli annunciati offrono, inoltre, una frequenza di aggiornamento di 100 Hz, tecnologia “Adaptive Sync” e un tempo di risposta rapido di 1 ms e sono, quindi, utilizzabili anche in ambito gaming.

I nuovi monitor Philips della serie E1 offrono anche funzioni specificamente progettate per migliorare e supportare l'esperienza complessiva dell'utente, come “Low Blue Mode” e “Flicker-free” per ridurre l'affaticamento visivo ed “EasyRead” per un'esperienza di lettura simile alla carta. Inoltre, i modelli Philips 24E1N1300AE e 27E1N1300AE utilizzano una base regolabile in altezza.

La nuova serie Philips E1 è dotata di porta USB-C 3.2 con erogazione di potenza fino a 65W, che consente agli utenti di ricaricare i dispositivi collegati e di lavorare senza interruzioni, il tutto con un unico cavo. Non dimentichiamo l'ampio angolo di visione, le due porte USB-A, l'ingresso HDMI e l'uscita audio.

Prezzi e disponibilità

I monitor Philips 24E1N1300A e 27E1N1300A sono già disponibili per l'acquisto a 169 euro e 189 euro rispettivamente, mentre i monitor Philips 24E1N1300AE e 27E1N1300AE sono in arrivo al prezzo di 179 euro e 199 euro.

Scopri di più su Amazon:

- Philips 24E1N1300A

- Philips 27E1N1300A

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei.