Nuovi proiettori Formovie: completi e dalle avanzate caratteristiche

Dopo la recensione dell'ottimo proiettore 4K, laser, a tiro ultra corto Theater, torniamo oggi ad occuparci di Formovie (joint venture tra Xiaomi e Appotronics Corporation, leader mondiale nella tecnologia di proiezione laser). L’azienda ha presentato al CES 2023 (Consumer Electronics Show) i nuovi videoproiettori V10 ed S5.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dei nuovi proiettori di Formovie.

Formovie V10

Il Formovie V10 si presenta con una raffinata forma cilindrica; ottimi i materiali utilizzati con un rivestimento laterale in tessuto ed una superficie superiore che ricorda il legno.

Il V10 è un proiettore 4K, con luminosità massima di 2.500 ANSI lumen e compatibilità HDR10+, in grado di riprodurre più di un miliardo di colori. Proiettore ottimo non solo per i film, ma anche per i videogiochi grazie al refresh rate di 240 Hz, alla latenza di 12 ms e alla HDMI 2.1.

Un modello smart, dotato anche di rilevazione intelligente degli ostacoli, autofocus e allineamento automatico con lo schermo.

Il V10 ospita anche un’interessante sezione audio a 360 gradi con due speaker da 27,5 W, subwoofer integrato da 15 W e compatibilità Dolby Surround.

Non dimentichiamo il processore integrato Mediatek MT9669, affiancato da 4 GB di Ram, 64 GB di storage e con sistema operativo FengOS.

Formovie S5

Dal CES 2023 arriva anche il proiettore compatto S5, con dimensioni pari a 175 x 175 x 48 mm, con un peso di 830 g. Modello dotato di tecnologia laser ALPD, con risoluzione Full HD, luminosità massima di 1.100 ANSI lumen, latenza di 12 ms e compatibilità HDR10.

Proiettore dalle linee curate, parzialmente rivestito in tessuto e con scocca disponibile in 4 diverse colorazioni. Modello in grado di proiettare immagini fino a 120 pollici, dotato di una completa connettività con HDMI 2.1, USB 3.0 e presa per cuffie.

Anche su questo modello troviamo la rilevazione intelligente degli ostacoli, l'autofocus e l’allineamento automatico con lo schermo.

Infine non dimentichiamo il sistema audio integrato, sviluppato in collaborazione con Denon.

Disponibilità e prezzi

Formovie non ha ancora comunicato ufficialmente i prezzi e la disponibilità dei nuovi V10 ed S5 che però risultano già acquistabili presso alcuni shop cinesi, rispettivamente a 1.300 euro e 700 euro circa.

Formovie S5 Rolling e X5 4K

Oltre ai modelli V10 ed S5, Formovie ha anche presentato al CES 2023, i proiettori S5 Rolling e X5 4K. Formovie S5 è un concept di proiettore dotato di stand integrato per una facile installazione. Formovie X5 è un modello 4K, con audio Denon e tecnologia laser ALPD.