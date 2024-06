Nuovi robot aspirapolvere Ecovacs: completi e dalle avanzate funzionalità

Ecovacs Robotics ha annunciato oggi il lancio in Italia di tre nuove serie di robot aspirapolvere della gamma Deebot: la famiglia T30S, la famiglia N20 e l’X5 Omni.

Di seguito le caratteristiche principali ed i prezzi dei vari modelli.

T30S

La famiglia T30S è costituita da una completa gamma di robot aspirapolvere. Tra le varie funzionalità citiamo la potenza di aspirazione di 11.000Pa, il lavaggio dei pavimenti e la ZeroTangle Brush a forma di V, con un pettine a due file di denti per evitare che i capelli si aggroviglino nella spazzola. La pulizia adattiva dei bordi TruEdge consente ai panni per il lavaggio dei pavimenti di estendersi per coprire una superficie maggiore, fino ad arrivare ad un millimetro dalle pareti e dai mobili.

Gamma composta dai modelli T30S, il T30S Combo & Combo Complete (entrambi con aspirapolvere portatile integrato) e il T30S Pro, dotato di AI Power per una pulizia ancora più intelligente. La stazione di ricarica Combo include il doppio svuotamento automatico dello sporco, sia dell'aspirapolvere portatile sia dell'aspirapolvere robot.

Il T30S White sarà disponibile dal 25 giugno, con possibilità di pre-ordine con 100€ di sconto sul sito dell’azienda dall'11 al 24 giugno. Prezzo consigliato: 999€. I T30S Combo e Combo Complete saranno disponibili dal 25 giugno, con possibilità di pre-ordine con 100€ di sconto dall'11 al 24 giugno. Prezzo consigliato: 1.199€ (Combo) e 1.299€ (Combo Complete). In questo modello viene incluso anche il tubo rigido per l'aspirapolvere portatile in grado di trasformarlo in una scopa senza fili. Il T30S Pro Black sarà disponibile per l’acquisto a partire da agosto. Prezzo al dettaglio consigliato: 1.099€.

X5

L’X5 si differenzia per la sua forma a D che si adatta perfettamente agli angoli della casa. Questo nuovo modello offre una potenza di aspirazione di 12.800 Pa, la spazzola anti-groviglio (ZeroTangle Brush) e la pulizia adattiva dei bordi TruEdge. Inoltre, il robot solleva automaticamente i panni per il lavaggio dei pavimenti, fino a 15 mm, per non bagnare i tappeti. Non manca la stazione di ricarica Omni All-in-One, con sacchetto di raccolta della polvere e sistema di lavaggio dei panni a 70°C. Robot dotato di avanzati sensori di navigazione, completo riconoscimento degli ostacoli e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, come il riconoscimento delle macchie più ostinate ed il rilevamento delle caratteristiche del pavimento. Ricordiamo anche l’assistente vocale integrato Yiko 2.0.

L’X5 Omni sarà disponibile dal 25 giugno, con possibilità di pre-ordine con 100€ di sconto dall'11 al 24 giugno. Prezzo al dettaglio consigliato: 1.099€.

N20

La famiglia N20 è dotata della tecnologia TrueMapping 2.0, che permette al robot di navigare con precisione all'interno della casa. Il sistema di lavaggio OZMO promette pavimenti senza macchie, mentre la potente aspirazione a 8.000 Pa e la ZeroTangle Brush raccolgono anche lo sporco più piccolo ed evitano che i peli si aggroviglino sulla spazzola. La principale novità della nuova famiglia è la stazione PureCyclone, con funzionalità di svuotamento automatico senza sacchetto e aspirazione ciclonica.

La famiglia N20 comprende i modelli N20, N20 Plus e N20 Pro Plus, tutti disponibili a partire dal 25 giugno. Prezzo al dettaglio consigliato: 299€ per N20, 399€ per N20 Plus e 499€ per N20 Pro Plus.