Nuovi robot aspirapolvere e lavapavimenti Roborock

Roborock ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano di una nuova serie di prodotti per la pulizia della nostra casa.

Robot Roborock Qrevo Master

Al debutto in contemporanea in vari mercati europei, Roborock Qrevo Master è il modello top di gamma con avanzate caratteristiche:

- Tecnologia FlexiArm Design: raggiunge gli angoli e i bordi più insidiosi, senza lasciare polvere dietro di sé.

- Aspirazione HyperForce da 10.000 Pa: rimuove capelli, detriti e sporcizia di animali domestici da tutte le superfici.

- Spazzola DuoRoller Riser: rimuove con facilità il 99% di peli d’animale e capelli dai tappeti, evitando aggrovigliamenti.

- Stazione di ricarica multifunzione 3.0: pulisce e disinfetta in modo intelligente i mop e pulisce la base dopo ogni utilizzo.

- Assistente vocale intelligente “Hello Rocky”: per avviare la pulizia con un semplice comando vocale.

- Riconoscimento ostacoli AI reattivo: riconosce ed evita 62 tipi di oggetti e ostacoli, compresi gli animali domestici.

Roborock Qrevo Master è disponibile per l’acquisto su Amazon con un prezzo di vendita consigliato di 1299€. Fino al 26 Giugno, sarà disponibile con una offerta di lancio al prezzo di 1099€.

Robot Roborock Qrevo S

Con una potenza di aspirazione di 7.000 Pa, Qrevo S presenta funzionalità e tecnologie all’avanguardia, quali:

- Docking station autopulente, completamente automatizzata: svuota e lava il robot, così da non doversi preoccupare della manutenzione, con una ricarica del 30% più rapida.

- Doppio panno rotante sollevabile, che permette al robot di eliminare anche le macchie più ostinate, su superfici lisce o ruvide, con una rotazione che garantisce fino a 200 giri al minuto.

- Aggiramento degli ostacoli Reactive Tech, efficace anche in stanze disordinate con oggetti sparsi sul pavimento. Il robot è in grado di evitare zone con sedie e tavoli, prevenendo il rischio di rimanere bloccato.

Roborock Qrevo S è disponibile per l’acquisto su Amazon con un prezzo di vendita consigliato di 799€. Fino al 26 Giugno, sarà disponibile con una offerta di lancio al prezzo di 649€.

Aspirapolvere e lavapavimenti Flexi Pro e Flexi Lite

Flexi Pro e Flexi Lite sono soluzioni leggere e flessibili per aspirare e lavare nello stesso momento. Progettati per affrontare i problemi di asciutto e bagnato in un unico gesto, vantano una potenza di aspirazione di 17.000Pa. Le caratteristiche principali di Flexi Pro e Flexi Lite includono:

- La tecnologia FlatReach che consente alla scopa di stare in posizione orizzontale e di pulire sotto i mobili bassi, raggiungendo anche bordi e angoli con margini inferiori a 1 mm.

- La tecnologia DirTect Smart Sensor che regola la potenza di pulizia e l’autopulizia in base ai livelli di sporco rilevati, garantendo un’esperienza completa e senza sprechi di tempo.

- Roborock RevoBrush 2.0: sistema di pulizia e auto-asciugatura della spazzola, ora ampliato con la pulizia ad acqua calda e l’asciugatura ad aria calda.

Inoltre, Flexi Pro è dotato di ruote adattive automatizzate SlideTech per un movimento push-pull più leggero con luce frontale, compatibilità con le app, avvisi vocali e altro ancora.

La serie Flexi è disponibile per l’acquisto su Amazon e in offerta lancio fino al 26 giugno. In particolare, Flexi Pro ha un prezzo di vendita consigliato di 599€ (e in offerta lancio a 549€), mentre Flexi Lite è disponibile con un prezzo consigliato di 349€ (in offerta lancio a 299€).

