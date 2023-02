Samsung si spinge oltre: ecco come sono i nuovi Galaxy S23

Samsung ha presentato oggi Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23, inaugurando una nuova era di esperienza 'premium' con gli smartphone. Tra i punti di forza una potentissima fotocamera, che consente agli utenti di esplorare la propria creatività, realizzando video di livello cinematografico.

Le innovazioni della serie Galaxy S23 non solo definiscono un nuovo standard, ma sono racchiuse in un design raffinato, che sottolinea anche l’impegno del colosso coreano per la sostenibilità grazie al maggior impiego di materiali riciclati rispetto a qualsiasi altro smartphone Galaxy.

Un comparto fotografico al top

I nuovi Galaxy S23 montano il sistema di fotocamere più avanzato di casa Samsung, realizzato su misura per qualsiasi condizioni di luminosità e progettato per restituire un livello di dettaglio incredibile. Le funzionalità 'Nightography' migliorate trasformano il modo in cui la serie ottimizza foto e video in un ampio ventaglio di condizioni ambientali.

Il rumore visivo, che in genere rovina le immagini in presenza di scarsa luminosità, viene corretto grazie a un nuovo algoritmo di elaborazione dei segnali di immagine basato sull'intelligenza artificiale, in grado di esaltare i dettagli dell’oggetto e i toni cromatici. Anteprima assoluta su un Samsung Galaxy, arriva per Galaxy S23 Ultra un nuovo sensore 200MP, in grado di riprendere momenti unici con incredibile precisione. Ecco alcuni degli ulteriori miglioramenti apportati alla fotocamera:

in condizioni di scarsa illuminazione o in situazioni che normalmente creerebbero una sfocatura, i video sono stabili grazie allo stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) raddoppiato in tutte le direzioni

filmati cinematografici con i video in 8K migliorati 8 a 30 fotogrammi al secondo con un angolo più ampio

l'AI avanzata basata sugli oggetti analizza tutti i dettagli inquadrati, anche i tratti più fini del viso quali capelli e occhi, per riprodurre con cura le caratteristiche dinamiche del soggetto

Un processore potentissimo

Samsung e Qualcomm insieme hanno ottimizzato l'esperienza Samsung Galaxy con "Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy”, la piattaforma più potente ed efficiente mai inserita in uno smartphone Samsung e lo Snapdragon più veloce oggi disponibile. Su Galaxy S23 Ultra, inoltre, la batteria da 5000mAh alimenta una fotocamera più grande rispetto a Galaxy S22 Ultra senza incrementare le dimensioni del dispositivo.

Una micro architettura cpu di nuova concezione aumenta le capacità di elaborazione della serie Galaxy S23 di circa il 30% rispetto alla serie Galaxy S22. Per catturare foto straordinarie in condizioni di scarsa illuminazione sono necessari trilioni di calcoli al secondo, quindi l'architettura Npu ad alta efficienza di Samsung Galaxy è stata ottimizzata del 49% per bilanciare prestazioni e potenza, utilizzando al contempo un algoritmo di intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a scattare foto e video straordinari.

Tanta potenza va a supporto dell’ampio display da 6,8 pollici, con curvatura ridotta per creare una superficie più ampia e piatta e garantire l’esperienza visiva migliore possibile. La funzionalità “Comfort migliorato” consente agli utenti di regolare colori e livelli di contrasto per alleviare l’affaticamento visivo dato dall’utilizzo prolungato dello schermo nelle ore notturne.

La nuova serie S è la prima commercializzata con il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, che garantisce maggior durata per un uso a lungo termine, ed è progettata per contenere in media il 22% in più di materiali riciclati pre-consumo.

Disponibilità e prezzi di Samsung Galaxy S23

Galaxy S23 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 128GB 22 a un prezzo consigliato di €979

nella versione da 8GB + 256GB 23 a un prezzo consigliato di €1.039

Galaxy S23+ sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 256GB 24 a un prezzo consigliato di €1.229

nella versione da 8GB + 512GB 25 a un prezzo consigliato di €1.349

Galaxy S23 Ultra sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni: