Oltre ad Apple Intelligence e iOS 18, Apple ha anche presentato i nuovi sistemi operativi per Mac, iPad e Apple Watch: macOS Sequoia, iPadOS 18, watchOS 11.

Esaminiamo, quindi, le principali novità dei nuovi OS di Apple.

macOS Sequoia

macOS Sequoia introduce iPhone Mirroring che permette di accedere e usare ogni funzione di iPhone direttamente da Mac. Lo sfondo personalizzato e le icone appaiono esattamente come su iPhone e l’utente può sfogliare le pagine della schermata Home o aprire e usare le sue app preferite. Per interagire con iPhone si possono usare la tastiera, il trackpad e il mouse di Mac, e anche l’audio esce dagli altoparlanti del computer. È possibile trascinare contenuti da iPhone a Mac e viceversa, e l’iPhone dell’utente rimane sempre bloccato, così nessuno può accedere o vedere cosa sta facendo. Inoltre, è possibile visualizzare e rispondere alle notifiche di iPhone direttamente dal proprio Mac.

Safari ora offre gli Highlights, un modo ancora più semplice di scoprire informazioni sul web, come indicazioni stradali, riassunti e link rapidi per saperne di più su persone, musica, film e programmi TV. La modalità Lettura è stata ridisegnata per offrire ancora più modi per leggere senza distrazioni.

Ora è possibile organizzare e disporre le finestre in base alle proprie esigenze. Quando si trascina una finestra verso il bordo dello schermo, macOS Sequoia suggerisce automaticamente un riquadro sulla Scrivania e per posizionarla in quel punto basta rilasciarla. È anche possibile affiancare i vari riquadri o disporli sugli angoli per vedere ancora più app.

Basata sulla funzione Portachiavi introdotta oltre venticinque anni fa, la nuova app Passwords in arrivo con macOS Sequoia permette di accedere facilmente a password, passkey, password di reti Wi-Fi e altre credenziali, tutte in un unico posto.

La developer beta di macOS Sequoia è già disponibile. La beta pubblica arriverà il mese prossimo. La release finale sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito.

iPadOS 18

iPadOS 18 introduce nuovi modi di personalizzare la schermata Home e le icone delle app anche nel Centro di Controllo. I widget e le icone delle app possono essere posizionati in qualsiasi punto della schermata Home per creare il layout ideale, lasciando trasparire l’immagine di sfondo. Si può anche scegliere di visualizzare tutte le icone e i widget delle app in un formato più grande, eliminando il nome sottostante, per creare un look semplificato.

Il Centro di Controllo è stato ridisegnato e offre nuovi livelli di personalizzazione. Il nuovo design permette di accedere al volo a gruppi di controlli usati più spesso e l’utente può anche aggiungere al Centro di Controllo i controlli di app di terze parti supportate.

Anche su iPad arrivano le versione aggiornate delle applicazioni Foto, Messaggi e Safari che abbiamo già analizzato su iOS18 (qui tutte le novità).

iPadOS 18 include la nuova calcolatrice con Math Notes che permette all'utente di digitare o scrivere espressioni matematiche e vederle risolte all'istante dalla sua scrittura a mano.

Smart Script sfrutta la potenza di Apple Pencil per rendere gli appunti scritti a mano più fluidi, flessibili e facili da leggere, il tutto conservando la grafia personale dell’utente. La funzione consente di scrivere velocemente senza sacrificare la leggibilità, rendendo più morbido e definito il testo in tempo reale.

La developer beta di iPadOS 18 è già disponibile. La beta pubblica arriverà il mese prossimo. Le nuove funzioni software saranno disponibili questo autunno come aggiornamento software gratuito per iPad Pro (M4), iPad Pro 12,9" (terza generazione e modelli successivi), iPad Pro 11" (prima generazione e modelli successivi), iPad Air (M2), iPad Air (terza generazione e modelli successivi), iPad (settima generazione e modelli successivi), e iPad mini (quinta generazione e modelli successivi).

watchOS 11

Apple Watch consente di misurare importanti parametri durante il sonno: frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura del polso, durata del sonno e livello di ossigeno nel sangue. Con watchOS 11, la nuova app Vitals permette di visualizzare rapidamente questi dati chiave per la salute e ottenere un quadro più completo. È possibile ricevere una notifica quando due o più parametri non rientrano nel tipico range.

watchOS 11 introduce una funzione relativa ai carichi di allenamento, un modo utile e innovativo per misurare in che modo l’intensità e la durata degli allenamenti influiscono sul corpo nel tempo. Per misurare l’intensità, dopo ogni workout sarà disponibile una nuova valutazione dello sforzo, che permetterà di monitorare la difficoltà dell’allenamento su una scala da 1 a 10. Nell’app Attività è possibile confrontare il carico di allenamento relativo agli ultimi 7 giorni con quello relativo agli ultimi 28 giorni, con indicazioni che mostrano le variazioni.

Sono disponibili diversi nuovi widget, tra cui quelli per Shazam, Foto e Distanza. Inoltre, la Raccolta smart può suggerire i widget in base all’ora, alla data, al luogo, alle routine quotidiane e così via.

L’app Traduci arriva su Apple Watch, consentendo a chi la usa di accedere a traduzioni per le 20 lingue supportate, direttamente dal polso.

Per chi partecipa all’Apple Developer Program, la developer beta di watchOS 11 è disponibile. La beta pubblica arriverà il prossimo mese. watchOS 11 sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito per Apple Watch Series 6 o modelli successivi abbinati a un iPhone Xs o modelli successivi con iOS 18.