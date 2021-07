Galaxy Unpacked: cresce l'attesa per i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung

Samsung ha annunciato ufficialmente "Galaxy Unpacked", evento estivo durante il quale presenterà i nuovi dispositivi del proprio ecosistema. Sembra scontato che a vedere la luce saranno i nuovi pieghevoli, Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, forse accompagnati da una nuova S Pen: un indizio, in questo senso, è dato dal poster con cui il colosso coreano ha diffuso la presentazione del "live event". Non solo foldable, però: sembra che ci sarà spazio anche per Galaxy Watch 4 e i nuovi auricolari Galaxy Buds 2.

L'evento: non solo smartphone

Ricapitolando, quindi, nel corso dell'evento, che sarà trsmesso in streaming sul canale Youtube Samsung, a partire dalle 16 ora italiana , saranno presentati:

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Watch 4

Galaxy Buds 2

I top di gamma pieghevoli di Samsung

I prossimi top di gamma foldable, secondo le indiscrezioni che sono circolate in queste settimane sul web, dovrebbero effettivamente beneficiare del pennino, da acquistare a parte, come già avvenuto per il Galaxy S21 Ultra 5G. Per i due pieghevoli, sono attesi dei miglioramenti nel design e nell'hardware interno.

In modo particolare, lo Z Flip 3 dovrebbe presentare uno schermo esteriore più ampio, da 1,9 pollici, con il quale accedere alle notifiche senza dover aprire il telefono a conchiglia. Il Galaxy Watch, probabilmente in due misure, sarà il primo orologio di Samsung lanciato dopo l'unione di Tizen OS con Android Wear, il sistema operativo di Google per indossabili.