Nuovi TV Samsung 2023: Neo QLED, Micro LED e OLED

In occasione del CES 2023, Samsung ha svelato le nuove TV Neo QLED, Micro LED e OLED.

Neo QLED

La nuova gamma TV Samsung Neo QLED, 8K e 4K, utilizza l’avanzato processore Neural Quantum che garantisce al TV un’elaborazione a 14 bit, mentre la tecnologia di intelligenza artificiale upscaling supporta funzioni come Shape Adaptive Light Control e Real Depth Enhancer Pro, per immagini tridimensionali e realistiche.

Neo QLED utilizza, inoltre, un pannello ad alta risoluzione e l'algoritmo proprietario per il nuovo Auto HDR Remastering. Questo sistema di rimasterizzazione automatica sfrutta l'intelligenza artificiale per analizzare ogni scena e applicare in tempo reale effetti High Dynamic Range (HDR) a contenuti di tipo Standard Dynamic Range (SDR), rendendoli più vividi e brillanti.



Inoltre, gli utenti SmartThings non dovranno più acquistare separatamente dongle o chiavette per connettersi e controllare dispositivi smart Zigbee e Thread. Dal 2023, infatti, il modulo One-Chip di SmartThings per Zigbee e Matter-Thread sarà integrato direttamente nella gamma Samsung. SmartThings sincronizzerà automaticamente i dispositivi facilitando la gestione non solo dei prodotti Samsung, ma anche degli elettrodomestici e dei dispositivi smart di altri produttori.

Tra le varie funzioni ricordiamo anche Chat Together, ConnecTime e 3D Map View.

Chat Together: gli utenti potranno accedere con facilità ad una live chat di gruppo per scambiarsi opinioni e per commentare in tempo reale i contenuti che stanno guardando.

ConnecTime: trasferire videochiamate da device connessi al TV non è mai stato così semplice, con la possibilità di usare l’ampio schermo del televisore e tornare agilmente al dispositivo portatile quando ci si vuole spostare in un’altra stanza e continuare la chiamata su uno schermo diverso.

3D Map View: la visualizzazione 3D di Samsung permette di gestire e monitorare i dispositivi connessi grazie ad una piantina della casa che mostra, in un colpo d’occhio, la panoramica di tutti i dispositivi SmartThings.

Micro LED e Samsung OLED

La gamma Micro LED 2023 offre nuovi modelli da 50’’ a 140’’, dal design senza cornice.

La gamma Samsung OLED 2023 è ora disponibile nei formati da 55’’ e 65’’e nel nuovo modello extra-large da 77’’. La nuova line-up Samsung OLED è dotata della tecnologia Quantum Dot, sviluppata per i Neo QLED, e del processore Neural Quantum. La gamma vanta un refresh rate di 144 Hz e tutte le funzioni smart di Samsung, compreso il Gaming Hub. Per la prima volta nel caso di un TV OLED, questi dispositivi Samsung hanno ottenuto la certificazione gaming FreeSync Premium Pro di AMD.



Infine, per offrire ancora più opzioni di visione, Samsung include il servizio TV Plus su tutti i propri smart TV. Il servizio offre streaming TV gratuito, con pubblicità, e video on demand, per un totale di oltre 1800 canali a livello globale, di cui più di 50 di proprietà e gestiti direttamente, e raggiunge 24 Paesi e 465 milioni di dispositivi in tutto il mondo, tra TV e dispositivi mobili. È completamente gratuito e non richiede download, iscrizioni, né dispositivi aggiuntivi.

Samsung Gaming Hub

Gaming Hub è il servizio su smart TV Samsung in grado di fornire accesso illimitato a migliaia di giochi, offerti da partner quali Xbox, NVIDIA GeForce Now, Amazon Luna e Utomik senza download, senza limiti di spazio e senza bisogno di console. Per giocare è necessario soltanto accendere il TV e usare i propri accessori preferiti, come gli auricolari e i controller Bluetooth, senza bisogno di acquistare altro hardware.

Gli aggiornamenti 2023 comprendono MiniMap Sharing e Virtual Aim Point. MiniMap Sharing permette di visualizzare su qualsiasi schermo la mappa della partita in corso, mentre Virtual Aim Point, progettato per i giochi sparatutto in soggettiva (FPS), mette in evidenza il mirino per colpi sempre a segno, in ogni gioco.

Audio di qualità

I TV Samsung offrono potenti funzionalità audio come la rimasterizzazione del suono tramite intelligenza artificiale. Nel 2023, i TV e le soundbar top di gamma Samsung offriranno il Sound Remastering, che sfrutta l’AI per rimasterizzare ciascun oggetto sonoro in modo da avere voci sempre chiare, suoni ambientali avvolgenti e ogni elemento al volume perfetto.

Ricordiamo anche la funzione Q-Symphony che utilizza l’unità di elaborazione neurale del TV per analizzare i segnali audio ed offrire un maggiore dettaglio in ogni scena.