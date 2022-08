Il nuovo algoritmo di Google cambia tutto: le principali novità

Contenuti più utili, pertinenti e di qualità. È la novità che dovrebbe promettere il nuovo algoritmo di Google, che entrerà in azione in queste ore prima per la versione inglese, successivamente per le altre lingue. 'Helpful Content Update', questo il nome dell'aggiornamento, mira a penalizzare i contenuti che considera di scarsa qualità: dito puntato, soprattutto, contro il clickbait, ossia la pratica di realizzare contenuti appositamente per guadagnare posizioni e click degli utenti, spesso utilizzando titoli 'pompati' e che non rispecchiano la notizia riportata. Al contrario, saranno premiati i link utili, educativi, quelli di intrattenimento, affidabili per lo shopping online e le pagine legate alla tecnologia.

"Molti di noi hanno sperimentato la frustrazione di visitare una pagina web che sembra avere quello che stiamo cercando ma non è all'altezza delle nostre aspettative - spiega Google in un post ufficiale - E sappiamo che le persone non trovano utili i contenuti che sembra siano stati progettati per attirare clic anziché informare i lettori. Stiamo implementando una serie di miglioramenti alla ricerca, per rendere più facile trovare contenuti utili realizzati da e per le persone". Questo perché diversi contenuti possono oramai essere creati anche da bot, cioè in automatico da software.

Come funziona il nuovo algoritmo: un esempio pratico

Se un utente, ad esempio, sta cercando informazioni su un nuovo film, invece di vedere articoli che aggregano recensioni precedenti senza aggiungere alcun approfondimento, ora potrà vedere più risultati "con informazioni uniche e autentiche, quindi è più probabile che si legga qualcosa di mai visto prima".

Le novità arrivano dopo che a maggio Google ha lanciato il 'Multitask Unified Model' (MuM), un modello che consente al sistema di intelligenza artificiale che decide come posizionare i risultati di ricerca di intrecciare la parte di testo in grassetto che compare nelle brevi descrizioni dei link, con parti del contenuto vero e proprio del sito. Tutto ciò per verificare a priori se un portale rispecchia davvero ciò che promette nell'anteprima o se è stato realizzato solo per accumulare clic.