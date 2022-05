Nuovo Amazon Fire 7: un compatto tablet low cost

Amazon presenta oggi Fire 7. Maggiori prestazioni, velocità e autonomia per il nuovo tablet di Amazon, ora con il doppio della RAM e il 40% in più di durata della batteria.

Di seguito le principali caratteristiche:

- Prestazioni più veloci: Fire 7 ha un processore MediaTek MT8168V/B quad-core a 2GHz, più veloce del 30%, e una RAM da 2 GB con una capacità doppia rispetto alla generazione precedente.

- Display: IPS 7" touch 1024x600, 171ppi.

- Memoria interna: 16/32GB, espandibile fino a 1TB con microSD.

- Maggiore autonomia della batteria: 40% di autonomia in più rispetto alla generazione precedente per un massimo di 10 ore di navigazione, riproduzione video e altro ancora.

- Connettività: USB-C, jack audio 3,5mm, WiFi dual band, Bluetooth

- Sottile, leggero e resistente: Con uno schermo da 7 pollici, Fire 7 è comodo da portare in giro e resiste a schizzi d?acqua, cadute e usura quotidiana, risultando due volte più resistente di iPad Mini (2021) nei test di caduta.

- Accesso all?intrattenimento: È possibile guardare o scaricare film e programmi TV su Prime Video, Netflix, Disney+ e altri servizi. Si possono anche utilizzare applicazioni come TikTok, effettuare chiamate su Zoom, connettersi con gli amici su Facebook o Instagram, navigare sul web, leggere eBook e giocare.

- Contenuti Kindle: Con la modalità scura supportata da Android, i clienti possono comodamente leggere in qualsiasi momento, sia di giorno che di notte, grazie ad una visualizzazione bianco su nero.

- Rimanere connessi: Ottimizzato per le videochiamate in modalità orizzontale, con telecamere HD frontali e posteriori da 2 MP e registrazione video HD 720p per foto e videochiamate.

- Dimensioni e peso: 180,68 x 117,59 x 9,67 mm - 282 grammi.

- Sistema operativo: Fire OS di Amazon, una versione profondamente modificata di Android.

Prezzi e disponibilità

A partire da soli 79,99 euro, Fire 7 è disponibile da oggi per il pre-ordine su Amazon. Il nuovo Fire 7 è disponibile nella colorazione nera. Le spedizioni ai clienti verranno effettuate a partire dal 29 giugno.

