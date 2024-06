Nuovo climatizzatore airHome 800 di Hitachi: aria pulita e risparmio energetico

Il brand giapponese Hitachi Cooling & Heating ha presentato il nuovo climatizzatore con pompa di calore airHome 800.

Ideale per ambienti fino a 40 metri quadri, airHome 800 fa di aria pulita, efficienza energetica, comfort e benessere i suoi punti di forza. AirHome 800 integra l’evoluzione della tecnologia FrostWash nella nuova versione 3.0, particolarmente adatta alle zone living aperte sulla cucina perché è in grado di neutralizzare anche le particelle oleose presenti nell’aria.

Insieme a FrostWash, airHome 800 combina altri stadi di filtrazione dell’aria, funzioni di pulizia dell’unità esterna, la geolocalizzazione e una gestione completamente smart.

AirHome 800, disponibile per applicazioni mono e multisplit, offre un’efficienza stagionale elevata: classe A+++ in raffrescamento e classe A+++ in riscaldamento.

Quattro stadi di filtrazione dell’aria e doppia tecnologia di pulizia per l’unità esterna

Frutto della ricerca dei laboratori giapponesi Hitachi, FrostWash 3.0 migliora la già avanzata funzione di autopulizia profonda delle alette dello scambiatore: oltre a rimuovere automaticamente fino al 99% di virus e agenti inquinanti come polvere, muffe e impurità, la nuova versione 3.0 è progettata per neutralizzare anche le particelle di oli che possono essere presenti nell’aria come residui della cottura dei cibi.

Insieme a FrostWash 3.0, airHome 800 presenta altre funzioni esclusive di purificazione e filtrazione dell’aria, come ViroSense Z1, il filtro per la rimozione di virus e batteri, e l’innovativo AQtiv-Ion che, con un processo di ionizzazione tramite campo elettrico, elimina gli inquinanti presenti nell’aria, come virus, batteri, odori, allergeni e acari della polvere. AirHome 800 è, inoltre, dotato di pre-filtro in acciao Inox, materiale antibatterico e lavabile facilmente.

A unità spenta, si attiva automaticamente la funzione Mold Guard, nella nuova versione 2.0, che monitorando temperatura e umidità interna in modo costante, evita la formazione delle muffe, responsabili dei cattivi odori nei componenti interni del climatizzatore.

Anche l’unità esterna combina due tecnologie avanzate di pulizia: la funzione DuraSpin, in modalità raffrescamento, inverte il flusso d’aria del ventilatore, rimuovendo foglie o polvere, mentre la tecnologia FrostWash provvede al successivo ciclo di lavaggio delle impurità. Queste tecnologie semplificano la manutenzione del sistema, garantiscono un’aria sempre pulita e migliorano l’efficienza del condizionatore: grazie alla funzione FrostWash, le vie d’ingresso dell’aria si mantengono più pulite, contribuendo a preservare la capacità del flusso d’aria del sistema. Prolungano, inoltre, il ciclo di vita dell’unità.

Connessione e monitoraggio totale da remoto

AirHome 800 integra il Wi-Fi di serie ed è sempre connesso. La nuova applicazione airCloud GO permette il controllo remoto da smartphone e la gestione totale e intelligente del climatizzatore anche attraverso il controllo vocale di Alexa e Google Home.

La funzione di geolocalizzazione Smart Geo Fence, esclusiva Hitachi, rileva la presenza dell’utente nel raggio di 500 metri in uscita e di 10 km in entrata: in questo modo, regola in automatico accensione, spegnimento e temperatura del climatizzatore in funzione di abitudini e stile di vita, garantendo un comfort elevato e massimo risparmio energetico.

Dall’app, con la funzione Energy Cost Estimator, è possibile monitorare i consumi con dettaglio giornaliero, settimanale o mensile.

Tecnologia intelligente giapponese

Disponibile in bianco, airHome è un climatizzatore dal design elegante e dal cuore tecnologico. Molte le funzioni avanzate di cui è dotato: Constant Power permette di avere elevato comfort interno anche a temperature esterne inferiori a -5 °C; Smart Eco, attraverso un sensore di movimento, rileva la presenza e l’assenza di persone nell’ambiente, regolando il funzionamento del climatizzatore per ridurre i consumi energetici. Con la funzione AutoOff, il sistema si spegne dopo un certo intervallo di tempo. La funzione Power Safe limita, inoltre, il consumo della macchina in caso di utilizzo contemporaneo di altri elettrodomestici, mentre la Modalità LeaveHome, quando non ci sono persone nell’ambiente per diverso tempo, evita che la temperatura interna aumenti o cali eccessivamente.

Modelli

Otto i modelli, con potenze da 3,3 kW fino a 10,6 kW in raffrescamento, per il collegamento fino a 5 unità interne. Al momento non ci sono informazioni sui prezzi di airHome 800.