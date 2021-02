Il nuovo climatizzatore Samsung che purifica l'aria

Si chiama WindFree Pure 1.0 ed è pensato per il mercato residenziale. È disponibile in Italia da febbraio

Samsung amplia la gamma di climatizzatori a parete con WindFree Pure 1.0, il modello dotato di filtro di purificazione dell’aria PM1.0, pensato per il mercato residenziale. Sarà disponibile a partire da febbraio 2021 sul mercato italiano. I punti di forza?

tecnologia che evita getti d’aria diretti

filtro elettrostatico PM 1.0 che cattura polveri sottili e batteri

funzione Freeze Wash, senza dimenticare le opzioni di controllo intelligente

WindFree Pure 1.0, oltre a integrare la tecnologia di raffrescamento che consente di evitare fastidiosi getti d’aria diretti, presenta nuove tecnologie per monitorare e migliorare la qualità dell’aria nell’ambiente domestico. La novità è però la dotazione del filtro PM1.0 per la purificazione dell’aria, in grado di filtrare particelle di polvere fino a 0,3 μm/micron e di sterilizzare microrganismi utilizzando un caricatore elettrostatico, assicurando un'aria più pulita e salubre in casa.

Filtro di purificazione

WindFree Pure 1.0 è dotato di un filtro elettrostatico PM1.0 che funge da purificatore d’aria. Il filtro non è solo in grado di catturare le polveri ultrasottili fino a 0,3 μm, ma anche di eliminare determinati tipi di batteri, che vengono catturati con un precipitatore elettrostatico. Si tratta di un filtro formato da due parti principali che caricano e raccolgono polvere e batteri. La spazzola antistatica genera ioni negativi che conferiscono alle particelle di polvere e ai microorganismi una carica negativa che li fa attaccare saldamente all’elettrodo di terra, grazie alla forza elettrostatica del collettore.

Un’altra caratteristica unica del nuovo condizionatore di Samsung è rappresentata dalla funzione Freeze Wash, che consente di pulire l’unità e di rimuovere fino al 90% di determinati tipi di batteri. Con questa funzione, lo scambiatore di calore dell’unità interna viene raffreddato a -15 °C, ricoprendosi di brina. Selezionando la modalità di sbrinamento, il ghiaccio, sciogliendosi, elimina i batteri presenti all’interno dello scambiatore di calore. Quando lo scambiatore di calore deve essere pulito mediante la funzione Freeze Wash, l’app SmartThings4 invia una notifica direttamente sullo smartphone.

Indicatore della qualità dell’aria

Il climatizzatore di Samsung WindFree Pure 1.0 dispone di un display avanzato che consente di monitorare facilmente la qualità dell’aria all’interno dell’ambiente. Il sensore laser posto sul display misura le concentrazioni di PM10, PM2,5 e PM1,0 presenti nell’aria. La qualità dell’aria viene indicata sul display in base alla concentrazione più elevata misurata, ed espressa utilizzando quattro diversi livelli/colori che vanno da "ottima" (blu) e "buona" (verde) a "scarsa" (gialla) e "pessima" (rossa).

Monitoraggio della qualità dell’aria

La qualità dell’aria può essere monitorata anche tramite l’app SmartThings4. Anche quando l’unità è spenta, il sensore laser è infatti in grado di registrare in ogni momento la qualità dell’aria all’interno dell’ambiente. Quando l’inquinamento atmosferico raggiunge il livello “elevato” o “molto elevato”, viene inviata una notifica direttamente sullo smartphone: l’utente può quindi agire tramite l’app, attivando la modalità di purificazione da remoto.