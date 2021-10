Ufficiale un nuovo evento Apple: ecco cosa sarà presentato

Appuntamento il 18 ottobre, alle 19 ora locale italiana. Attesa per i nuovi MacBook Pro e gli AirPods 3

Arriva un po' a sorpresa, prima del previsto e con solo una settimana di preavviso (non che sia un problema): Apple ha ufficializzato un nuovo evento per lunedì 18 ottobre, alle ore 19 ora locale italiana. Sarà l'ultimo appuntamento del 2021, e a meno di clamorosi annunci, restano fuori dagli aggiornamenti solo i MacBook, oltre alla nuova generazione degli AirPods, gli auricolari senza fili del gruppo.

MacBook con chip M1X

A proposito, Mark Gurman di Bloomberg aveva ricordato alcuni giorni fa come Apple abbia in cantiere diverse novità, inclusi i MacBook Pro aggiornati con il nuovo chip M1X. La versione 2021 del portatile dovrebbe essere disponibile:

nelle dimensioni da 14 e 16 pollici

con cornici più sottili

un display più grande

uno chassis ridisegnato

Sempre secondo indiscrezioni, i nuovi MacBook Pro utilizzeranno il processore M1X, che è un aggiornamento dell'M1 e segneranno il ritorno della connettività MagSafe via Usb-c. Cupertino riporterà in auge anche la porta HDMI e lo slot per schede SD. Ma l'azienda con la mela potrebbe presentare anche un rinnovato Mac mini, sempre con un chip M1X.

Nuovi AirPods

Sono ancora pochi i dettagli emersi invece sugli AirPods 3: alcune voci parlano di un design a metà strada tra gli auricolari tradizionali e il modello Pro, con uno stelo più piccolo. Quasi certamente godranno delle nuove tecnologie audio presentate di recente da Apple, come lo Spatial Audio, che simula lo spostamento di voce e suono intorno a chi ascolta durante la musica, i video e i giochi supportati.