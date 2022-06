Il nuovo filtro di TikTok per creare le emoticon animate

Anche TikTok ha i suoi memoji, le faccine in stile Apple e Snapchat, che riprendono le sembianze degli utenti per trasformarli in sticker e personaggi animati. Tutto grazie al nuovo filtro, chiamato TikTok Avatars, che crea personaggi a partire dal viso ripreso dalla fotocamera dell'applicazione.

Una volta ottenuti, è possibile pubblicare contenuti e storie usando gli avatar, un modo per nascondere le proprie sembianze, conservando la parte restante del corpo. "La creazione di funzionalità ed esperienze inclusive rimane la nostra priorità e continueremo ad ascoltare la nostra community, in ogni fase dello sviluppo" ha affermato l'azienda.

Come provare nuovo filtro di TikTok

Per provare il nuovo filtro, servirà aggiornare l'app su iOS e Android e cercare "avatar" negli effetti di TikTok, quindi scorrere verso il basso fino a trovare l'effetto chiamato "TikTok Avatars". Al momento del lancio, TikTok mette a disposizione sia 20 faccine tra cui scegliere che l'opportunità di poterne creare una da zero, tramite fotocamera. L'app permette di modificare caratteristiche come il tono della pelle, la bocca, il naso e gli occhi o aggiungere copricapi e gioielli.

Una volta completato il processo, si possono registrare video e scattare foto mostrando l'avatar, che riprodurrà i movimenti e le espressioni del volto. Le opzioni sono limitate ma TikTok ha spiegato che accetterà il feedback degli utenti e lavorerà con il suo Creator Diversity Collective per migliorare e aggiornare il servizio.