L'annuncio a sorpresa: Apple lancia i nuovi iPad e iPad mini

Apple ha presentato oggi, un po' a sorpresa, due nuovi iPad: si tratta del nuovo iPad di nona generazione, economico e in grado di garantire prestazioni superiori del 20% rispetto alla precedente generazione, grazie al chip A13 Bionic, e e il nuovo iPad mini con display da 8,3" e chip A15 Bionic. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dei due nuovi dispositivi di Cupertino, pensati per lo smart working e l'entertainment.

Nuovo iPad di nona generazione

Il nuovo iPad ha il potente chip A13 Bionic, che offre un incremento del 20% nelle prestazioni rispetto alla generazione precedente. Il nuovo iPad è di conseguenza fino a 3 volte più veloce rispetto al Chromebook più venduto e fino a ben 6 volte più veloce rispetto al tablet Android più venduto.

Fotocamera del nuovo iPad

L’esperienza offerta da "Inquadratura automatica" su iPad Pro è ora disponibile anche su iPad grazie alla nuova fotocamera frontale ultra-grandangolare da 12 megapixel e al Neural Engine: quando l’utente si muove, l'inquadratura si sposta automaticamente per tenerlo sempre nella ripresa.

Quando altri utenti partecipano alla chiamata, la fotocamera li rileva e diminuisce gradualmente lo zoom per includerli nella conversazione. Inquadratura automatica rende più naturali le videochiamate in FaceTime e in altre app di terze parti. Che si tratti di chiacchierare da remoto con chi si ama o di studiare in remoto con iPad, la funzione Inquadratura automatica rende questo tipo di esperienze più coinvolgenti che mai.

Con un design sottile e leggero e l’opzione Cellular, il nuovo iPad offre libertà di lavorare, studiare e connettersi da casa e non solo. Il nuovo iPad ha una capacità di base di 64 GB, il doppio rispetto alla generazione precedente, e offre ancora più valore agli utenti. Per chi desidera archiviare più app, giochi, foto e video è disponibile un’opzione da 256GB.

Il nuovo iPad può essere ordinato da oggi e sarà disponibile a partire da venerdì 24 settembre

iPad è disponibile nelle finiture argento e grigio siderale con un prezzo a partire da 389 euro per i modelli Wi-Fi e da 529 euro per il modelli Wi-Fi + Cellular

Nuovi iPad mini

Il nuovo iPad mini è disponibile in una nuova gamma di colori: rosa, galassia, viola e grigio siderale. iPad mini ha un display Liquid Retina da ben 8,3" con bordi sottili per preservare il suo look compatto. Integra tecnologie all’avanguardia come 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3, rivestimento antiriflesso, True Tone e laminazione completa, per immagini e video nitidi e vibranti.

Per ottenere questo design all-screen il Touch ID è stato integrato nel pulsante superiore di iPad mini. Il Touch ID offre la semplicità e l’autenticazione sicura di sempre, per sbloccare iPad mini, accedere alle app o usare Apple Pay. iPad mini supporta ora Apple Pencil (2a generazione), che si collega magneticamente al dispositivo per l'abbinamento e per la ricarica in wireless.

Chip A15

iPad mini può contare ora su un netto incremento delle prestazioni grazie al nuovo chip A15 Bionic. Con il suo design incredibilmente efficiente, ora ha una batteria che dura tutto il giorno.1 La CPU 6-core offre un aumento delle prestazioni del 40% e la GPU 5-core incrementa le prestazioni grafiche dell'80% rispetto alla generazione precedente di iPad mini. Il chip A15 Bionic di iPad mini può gestire persino le attività più complesse, dai giochi a elevato sfruttamento della grafica, fino alle app professionali utilizzate da designer, piloti, medici e non solo. Con le sue prestazioni e un design compatto, iPad mini è uno strumento potente e portatile.

Inquadratura automatica e nuove fotocamere

L’esperienza offerta da Inquadratura automatica su iPad Pro è ora disponibile anche su iPad mini, per videochiamate ancora più coinvolgenti. La fotocamera ultra-grandangolare frontale è stata aggiornata con un sensore da 12MP e un angolo di campo più ampio per integrare Inquadratura automatica, che sposta automaticamente la fotocamera per tenere sempre inquadrato l’utente anche quando si muove. Quando altri utenti partecipano alla chiamata, la fotocamera li rileva e diminuisce gradualmente lo zoom per includerli nella conversazione.

La fotocamera posteriore ha un sensore da 12MP con Focus Pixels e un diaframma con apertura maggiore per catturare immagini più nitide e vivide. La fotocamera posteriore è dotata inoltre di flash True Tone, perfetto per scattare foto anche quando c’è poca luce. Grazie a un nuovo processore ISP integrato nel chip A15 Bionic, gli utenti potranno ammirare bellissime foto ultra-realistiche con Smart HDR, che migliora la qualità delle immagini recuperando i dettagli nelle zone in ombra e nei punti luce.