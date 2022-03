M2 e ricarica wireless: cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo iPad Pro

Non ci sarà spazio solo per la nuova famiglia di iPhone 14 e per la serie 8 di Apple Watch (ne parliamo in questo articolo): nel prossimo keynote di Cupertino, previsto per l'autunno, gli appassionati della Mela potrebbero essere sorpresi da un nuovo iPad Pro con ricarica wireless. A preannunciarlo è stato il solito Mark Gurman di Bloomberg, nella sua newsletter 'Power On'.

Tutte le novità di iPad Pro 2022

Gurman scrive che Apple sta pianificando "la gamma più ampia di nuovi prodotti hardware della sua storia" in vista dell'autunno; una selezione che dovrebbe includere, per l'appunto, anche gli ‌iPad Pro‌ aggiornati. Per il giornalista, l'iPad Pro 2022 vanterà una scocca posteriore in vetro, per supportare la ricarica wireless, un particolare che avvicinerebbe ulteriormente il design del tablet a quello degli iPhone.

Il cuore tecnologico del dispositivo sarà il processore casalingo M2, con specifiche tecniche molto simili a quelle dell'attuale M1 ma con miglioramenti in quanto a velocità ed efficienza energetica, grazie alle innovazioni introdotte dal fornitore di Apple, la taiwanese Tsmc.

Gurman si è detto convinto che M2 troverà posto non solo sul prossimo iPad Pro, ma anche sui nuovi MacBook Pro da 13 pollici, Mac Mini e iMac da 24 pollici, altri protagonisti attesi dell'evento di settembre o ottobre. Gurman ha chiuso la newsletter con una nuova conferma sugli occhiali per la realtà aumentata di Apple: il processo di revisione finale è terminato, e i dispositivi dovrebbero vedere la luce già a inizio 2023.