Mi Tv Q1: la super tv da 75" di Xiaomi con qualità d'immagine al top

Sarà disponibile in Italia da marzo, a 1299 euro. Televisore del futuro, dispone di luminosità e qualità audio che trasformeranno il salotto di casa in una sala cinematografia

Una smart tv da 75" che vede nel realismo e nella luminosità delle immagini il suo punto di forza. La nuova Mi Tv Q1 di Xiaomi è un televisore QLed 4K, con MEMC a 120 Hz, che monta AndroidTV 10, hub di controllo smart home e altoparlanti stereo premium. Il tutto al costo di 1299 euro, un prezzo sicuramente piccolo a fronte di prestazione che si promettono di prima qualità. Il colosso cinese non è particolarmente avvezzo al mondo dei televisori, almeno per ora, ma con questo dispositivo è pronto a scalare molte posizioni nella classifica delle migliori smart Tv.

Mi Tv Q1: il nuovo televisore di Xiaomi "senza confini"

Il display di Mi Tv Q1 è "senza confini", non presenta cornici, motivo per cui è in grado di regalare un'esperienza di visione unica per gli utenti: l'ampio schermo e il design senza bordi, infatti, consentono di concentrarsi sull'immagine, per un'esperienza visiva che si configura come totalmente immersiva. Il display QLed di Xiaomi Mi Tv Q1 utilizza nanocristalli Quantum Dot, in grado di offrire una gamma di colori più ampia e immagini molto luminose, vivide e realistiche. Stiamo parlando del televisore che guarda al futuro, in grado di visualizzare fino a 1,07 miliardi di colori e di conseguenza offrire tonalità più vivide e pure e transizioni più fluide.

Il nuovo televisore del colosso cinese ha anche altri punti di forza. Sotto il display, infatti, 384 Led in 192 zone localizzate regolano la luminosità in modo indipendente e sono in grado di migliorare il contrasto. Si tratta di una tecnologia che rende gli elementi luminosi ancora più luminosi e gli elementi scuri più scuri. Il risultato è un netto miglioramento di chiarezza e vividezza dell'immagine.

Mi Tv Q1 75" è dotato anche di supporto per Dolby Vision e HDR10+; questo significa che lo schermo QLED può elaborare e ottimizzare la qualità dell'immagine fotogramma per fotogramma, mostrando chiaramente ogni dettaglio, sia nelle zone più scure che in quelle luminose, con una qualità più vicina alla realtà. Menzione particolare va fatta anche alla risoluzione 3840x2160 pixel, quattro volte superiore a quella dei TV Fhd. È proprio l'accuratezza straordinaria che permette di vedere e apprezzare anche i più piccoli dettagli. Inoltre, la frequenza di aggiornamento a 120 Hz migliora la qualità a bassa frequenza di fotogrammi, aggiungendo fotogrammi, per un risultato più fluido durante la visione di eventi sportivi, film d'azione o altri contenuti dal ritmo veloce.

L'audio super del nuovo smart Tv Xiaomi

Dal punto di vista audio, monta altoparlanti stereo integrati con ampie camere sonore, dotati di quattro woofer e due tweeter che producono alti delicati e bassi profondi. Il suono risulta nitido e tridimensionale, in grado di riempire la stanza e permettere un'esperienza cinematografica nel comfort di casa.

Sistema operativo

Mi Tv Q1 monta sistema operativo Android TV 10, e dispone di 700.000 film e programmi e 5000 app a disposizione. Il Tv è inoltre compatibile con il sistema operativo Xiaomi PatchWall, che combina i contenuti di diverse app, ordinandoli per categoria. PatchWall dispone anche di una funzione di ricerca universale, che consente di cercare contenuti in tutte le app in modo veloce e comodo.

Il telecomando del nuovo televisore Xiaomi, attraverso il Bluetooth funziona da qualsiasi angolazione e direzione lo si usi, senza dover necessariamente mirare la televisione per accenderla o cambiare canale. Si tratta di un telecomando ottimizzato per rendere più semplice ed immediato l'utilizzo di Netflix, Prime Video e tutte le funzioni di base di Android Tv. Mi Tv Q1 supporta anche l'utilizzo di Chromecast e Miracast per trasmettere contenuti dal dispositivo mobile al tv.