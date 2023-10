Meta pensa a un visore VR senza l'utilizzo di controller

Uscirà a breve sul mercato il nuovo Quest 3 di Meta, ma la sfida sulla realtà virtuale è già proiettata al prossimo futuro. Secondo quanto racconta Mark Gurman nell'ultima newsletter Power on per Bloomberg, la società di Mark Zuckerberg starebbe pensando alle contromisure per rispondere al visore Vision Pro lanciato da Apple nei primi mesi del 2023. L'idea sarebbe quella di lanciare un visore VR senza controller, che permetterebbe di ridurre i costi e lasciare più 'liberi' nei movimenti gli utenti.

Un visore ancora più economico

Secondo Gurman, l'idea di Meta era già quella di rendere il suo prossimo visore VR più economico di quanto non lo sarà Quest 3. L'evoluzione non dovrebbe portare a sacrificare la risoluzione dello schermo, ma soprattutto dovrebbe permettere agli utenti di poter sfruttare i soli gesti delle mani per compiere determinate azioni all'interno dello spazio del metaverso.

Al contempo, Apple non sta con le mani in mano. È sempre l'analista di Bloomberg a spiegare come da Cupertino stiano pensando alla prossima evoluzione del Vision Pro: un visore più piccolo e leggero, con lenti Zeiss opzionali e personalizzate per le persone che sono solite indossare gli occhiali da vista.

Meta Quest 3

Intanto nelle prossime settimane uscirà il nuovo visore di Meta, annunciato lo scorso mese di giugno. Il dispositivo combina un display dalla risoluzione elevata con ottiche 'pancake', in grado di assicurare la miglior resa di contenuto possibile. Per garantire la visualizzazione degli extra pixel, Quest 3 sarà il primo visore a presentare un chipset Snapdragon di nuova generazione, sviluppato in collaborazione con Qualcomm Technologies. Il chipset Snapdragon offre prestazioni grafiche due volte superiori rispetto alla precedente generazione: questo significa che sarà possibile ottenere prestazioni più fluide e distinguere dettagli nitidi nei giochi più immersivi.

La tecnologia Meta Reality, sviluppata nei laboratori di Menlo Park, "permette di fondere perfettamente il mondo fisico con quello virtuale. Queste nuove esperienze - aveva spiegato Zuckerberg - permettono di andare oltre all'attuale realtà mista, individuando e interagendo in modo intelligente con gli oggetti presenti nello spazio fisico".