Sony lancia il nuovo Walkman 40 anni dopo il modello originale

Quarantaquattro anni dopo il lancio del primo Walkman, Sony espande la sua gamma di dispositivi audio portatili con il nuovo modello denominato NW-A306. Il più recente membro della gamma Walkman appartiene alla serie A, la fascia media degli Walkman, e arriva a distanza di più di tre anni dall’NW-A100 Series.

L'NW-A306 è un dispositivo in grado di riprodurre musica liquida in streaming o memorizzata all'interno della sua memoria da 32 GB (18 GB disponibili per l'utente), espandibile via slot microSD.

Un prodotto decisamente particolare, pensato da Sony per gli appassionati più esigenti che desiderano la massima qualità audio. Oltre ai classici MP3, supporta infatti anche formati dall’elevata qualità, ad alta risoluzione, come FLAC e DSD (Direct Stream Digital sviluppato da Sony e Philips ed utilizzato anche nei Super-Audio CD). A bordo troviamo, inoltre, un amplificatore digitale S-Master HX progettato per ridurre le distorsioni ed il rumore di fondo. Il Sony Walkman NW-A306 utilizza anche una nuova versione dell'algoritmo DSEE Ultimate, in grado di incrementare la qualità di diverse tipologie di file musicali.

Il nuovo membro della gamma Walkman è, inoltre, dotato di connettività wireless con WiFi ac dual band e Bluetooth 5.0 per il collegamento di cuffie wireless, con supporto a vari codec come apt-X HD e LDAC, per una trasmissione audio di qualità. Non manca la classica presa per cuffie con jack audio da 3,5 mm (20-40.000 Hz a 32 Ohm).

Non dimentichiamo il display a colori LCD da 3,6 pollici HD e la batteria ricaricabile tramite USB-C, con autonomia fino a 36 ore. Due le colorazioni disponibili: azzurro e nero. Ricordiamo anche le dimensioni compatte, pari a 56 x 98 x 11 mm, con un peso di 113 grammi.

Per quanto riguarda il software, il nuovo Walkman ha a bordo Android 12 con Play Store, che consente di scaricare anche le app di streaming più note come Spotify.

Infine il prezzo; il Sony Walkman NW-A306 sarà disponibile all'acquisto a partire da questo mese a 400 euro.