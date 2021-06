Oggi Microsoft presenta il nuovo Windows 11

L'appuntamento è alle 17 (ora locale) in streaming. Tante le indiscrezioni circolate: il nuovo sistema operativo dovrebbe essere molto più "user friendly"

Ormai manca davvero poco. Alle 17 di oggi, giovedì 24 giugno, Microsoft presenterà il nuovo Windows 11, nel corso di un evento in streaming presentato dal Ceo Satya Nadella.

In attesa di scoprire ufficialmente la nuova era del sistema operativo di Microsoft, diverse sono le indiscrezioni uscite nelle ultime settimane. C'è chi sostiene anche che l'azienda presenterà un nuovo store, ampliando così le opportunità degli sviluppatori di poter monetizzare con il loro lavoro. La certezza, stando alle parole di Nadella, è che Windows 11 "conterrà gli aggiornamenti più significativi degli ultimi dieci anni".

Cosa sappiamo sul nuovo Windows 11

Come del resto annunciato dal Ceo, il lavoro dietro le quinte è stato focalizzato in primis sulla riprogettazione visuale dell'interfaccia utente, per rendere Windows più user friendly e performante. A quanto trapelato, inoltre, ci dovrebbero essere nuove icone, con la relativa dismissione di quelle esistenti sin dall'arrivo di Windows 95. Tra le altre novità:

gli angoli geometrici lasceranno spazio a forme più arrotondate

il menu Start è stato rimodulato per mostrare più informazioni utili con il passare del tempo

è previsto un nuovo Windows app store, allargato, dove gli sviluppatori potranno inviare ogni tipologia di applicazione per Windows, inclusi browser come Chrome o Firefox, fino ad oggi esclusi.

Secondo gli esperti, questa riconfigurazione potrebbe restituire uno scenario simile a quello che interessa i negozi di app per smartphone, App Store e Play Store, dove la presenza di un programma ne certifica, almeno in parte, la sicurezza e l'assenza di malware e virus.