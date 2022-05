Gli occhiali per la realtà aumentata al posto degli smartphone

"Tra 10, massimo 15 anni non avremo più uno smartphone in tasca, ma disporremo di occhiali dotati di realtà aumentata sulle cui lenti si potranno visualizzare tutte le informazioni". Parola di Yann LeCun, capo della divisione AI (intelligenza artificiale) di Meta, la company di Mark Zuckerberg che controlla Facebook, Instagram, Whatsapp e Messenger.

L'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società

Sull'impatto che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale avrà sulla società e sull'economia, l'esperto di 'machine learning', reti neurali convoluzionali e visione artificiale, ha sottolineato che ogni rivoluzione tecnologica ha cambiato l’equilibrio sociale, "ma la scelta, che diventa politica è fare sì che i benefici arrivino a tutti e non siano disponibili soltanto per un gruppo ristretto di persone".

LeCun ha quindi evidenziato che gli economisti prevedono che l'intelligenza artificiale si disseminerà dai trasporti alla sicurezza, dalla medicina al monitoraggio ambientale e al settore energetico, ma "per verificare come questo si tradurà in un decisivo aumento della produttività, misurabile come ricchezza prodotta per ora di lavoro, dovranno trascorrere ancora dieci anni. Le persone saranno più ricche lavorando lo stesso numero di ore o resteranno ugualmente ricche, ma lavorando di meno".