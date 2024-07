Onyx BOOX Go: completi ed avanzati ebook reader

Onyx ha lanciato i nuovi ebook reader BOOX Go Color 7 e BOOX Go 10.3, entrambi progettati con un design minimalista, una completa e rinnovata interfaccia ed avanzate funzionalità.

Scendendo nel dettaglio, Il BOOX Go Color 7 è un lettore di e-book portatile con uno schermo a colori Kaleido 3 ad alta definizione, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. E’ in grado di ospitare una vasta libreria di e-book e offre uno slot per schede microSD per un'espansione ulteriore della memoria. Dotato del sistema operativo Android 12, il Go Color 7 offre accesso ad una vasta gamma di app tramite il Google Play Store integrato. Il sistema comprende poi la rotazione automatica dello schermo, comodi tasti fisici, una batteria da 2.300 mAh ed un design resistente all'acqua.

Il BOOX Go 10.3 vanta uno schermo E Ink Carta 1200 ad alta definizione da 10,3 pollici e 300ppi ed un design sottile e leggero, con solo 4,6mm di spessore. E’ dotato di un processore octa-core da 2,4GHz, 4GB di RAM, 64 GB di memoria e sistema operativo Android 12 con Google Play Store. La funzione Smart Scribe e la stilo BOOX Pen Plus inclusa consentono anche di prendere appunti e disegnare con facilità.

Disponibilità e prezzi

La nuova serie BOOX Go è già disponibile. Il prezzo consigliato al pubblico di BOOX Go Color 7 è di 279,99 euro, mentre quello di BOOX Go 10.3 è di 419,99 euro.

Scopri di più su Amazon:

BOOX Go Color 7

BOOX Go 10.3

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei