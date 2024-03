L'Ftth Council Europe operator award a Open Fiber: "Contributo decisivo per la fibra in Italia"

Open Fiber si è aggiudicata l’FTTH Council Europe Operator Award 2024, il premio europeo assegnato a chi si è particolarmente distinto per il contributo allo sviluppo di infrastrutture in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) nel continente, le uniche in grado di garantire la velocità di connessione Gigabit che è al centro dei piani di connettività italiani ed europei. Il riconoscimento è stato assegnato a Open Fiber da FTTH Council Europe, l’organizzazione di imprese europee fondata con l’obiettivo di accelerare la diffusione di connettività in fibra ottica e lo sviluppo di una società digitale in Europa.

Una grande crescita

Con oltre 14 milioni di unità immobiliari connesse in FTTH a settembre 2023, Open Fiber è il principale operatore italiano di FTTH e il più grande in Europa tra gli operatori non incumbent (ex- monopolisti). Il premio è stato consegnato all’Amministratore Delegato di Open Fiber Giuseppe Gola nell’ambito della FTTH Conference, l’evento annuale organizzato da FTTH Council Europe, che quest’anno si è tenuto a Berlino. Nel corso della FTTH Conference è stato presentato il report annuale, redatto da Idate, sullo stato della connettività FTTH in Europa relativo al periodo settembre 2022-settembre 2023. In questo lasso di tempo, l’Italia ha registrato una crescita di 1.5 milioni di unità immobiliari (UI) rispetto alla rilevazione precedente, per un totale di 15.5 milioni di UI che corrispondono a circa il 60% del totale, vicino alla media europea (EU27+ Regno Unito). Il nostro Paese, principalmente grazie al lavoro di Open Fiber, ha registrato nel corso degli ultimi anni una crescita molto rilevante: nel 2018 la copertura FTTH dell’Italia era al 24%. Un dato meno lusinghiero viene invece evidenziato dal take up, ossia l’effettiva adozione di reti FTTH, dove l’Italia con circa il 27% è ancora molto lontana dalla media UE27 + Regno Unito (53%).

"Siamo orgogliosi di ricevere questo premio che certifica il contributo fondamentale di Open Fiber nel passo in avanti sull'infrastrutturazione digitale compiuto dall'Italia, che fino a pochi anni fa scontava un grave ritardo rispetto alla media europea" ha commentato Giuseppe Gola, Amministratore Delegato di Open Fiber. "Per completare la digitalizzazione, tuttavia, è necessario che le reti vengano utilizzate dagli utenti, e su questo fronte il nostro Paese è ancora indietro. Un percorso di switch-off della rete in rame e di migrazione verso la fibra ottica, come quello di recente ipotizzato dalla Commissione Europea, renderebbe più semplice raggiungere gli obiettivi di connettività Gigabit fissati dall'UE, garantendo al tempo stesso un orizzonte certo di ritorno per gli investimenti privati nella realizzazione di reti ultraveloci".

Il confronto con l'Europa

Tra i nuovi entranti del mercato, Open Fiber è il primo operatore in Europa ad aver realizzato, con un proprio piano di investimenti pubblici e privati, una copertura FTTH di oltre 14 mln di unità immobiliari raggiunte a fine 2023. Open Fiber è un operatore wholesale only, ossia che non vende servizi ai clienti finali ma vende solo agli operatori. Nessun altro operatore nuovo entrante in Europa, di tipo wholesale only o con altri modelli di business, ha raggiunto o intende raggiungere una copertura che per estensione sia paragonabile a quella di Open Fiber. Soltanto gli operatori ex-monopolisti, in particolare Orange in Francia e Telefonica in Spagna hanno realizzato autonomamente una copertura superiore a quella di Open Fiber. In Europa negli ultimi 5-7 anni, sta crescendo in modo significativo il numero di operatori wholesale only che operano su base locale (e quindi, differentemente da Open Fiber non operano su base nazionale), con una copertura raggiunta e target tipicamente maggiore uguale a 1 mln di unità immobiliari. Fanno eccezione gli operatori wholesale only Cityfiber (UK) e Onivia (Spagna) che hanno superato 3 mln di unità immobiliari nel 2023 e puntano ad un target di circa 9 mln.

Cosa ci indica il market panorama Il livello di copertura in Europa sta progredendo a ritmi sostenuti, sebbene le difficoltà macroeconomiche (es. alti tassi di interesse, aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia), così come gli oneri e i ritardi amministrativi (es. mappatura dei civici non corretta, ritardi nella concessione dei permessi) rende più complesso mantenere adeguati livelli di investimento. ’Italia dall’entrata sul mercato di Open Fiber è cresciuta a ritmi sostenuti in termini di copertura -> nel market panorama del 2019 basato sui dati del 2018 (cfr. pag. 28) l’Italia aveva una copertura del 24%, mentre oggi (dati a settembre 2023) siamo circa al 60%. Il livello di take-up rimane ancora basso in Europa, con una situazione che si accentua in alcuni Stati Membri, come l’Italia, la Germania e il Belgio. Tra le principali cause di questo ritardo in questi Stati, rispetto a un top performer come la Spagna, vi è il fatto che gli operatori incumbent hanno ritardato gli investimenti in FTTH per massimizzare i ricavi dalle vecchie reti in rame e preferendo migrare i propri clienti sulle reti FTTC che, però, non assicurano le prestazioni necessarie a usufruire delle tecnologie che stanno emergendo (virtual worlds, IoT, etc). L’Unione Europea con il recente white paper “How to master Europe’s digital infrastructures needs?” sembra aver preso atto di tale situazione proponendo tra le possibili azioni di policy per promuovere il take-up lo switch off delle reti in rame entro il 2030.

Altri investitori nuovi entranti di grandi dimensioni, ma inferiori ad Open Fiber in termini di copertura FTTH raggiunta, sono gli operatori rumeni Digi e Vodafone Romania che hanno raggiunto rispettivamente una copertura di 9 e 3 milioni d’Unità Immobiliari e non operano con il modello wholesale only. Le informazioni e dati qui riportati non considerano le reti cavo in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica, particolarmente sviluppate in alcuni paesi Europei (in particolare in Olanda, Germania e UK). Con l’eccezione del modello misto wholesale only e co-investimento di Cityfiber, nella presente nota non sono inoltre riportate informazioni e dati relativi alle reti FTTH estere sviluppate sul cd. modello di co-investimento ossia il modello di sviluppo della rete FTTH basata su Joint Venture e accordi commerciali tra due o più operatori; modello particolarmente utilizzato in Spagna e Francia dove gli operatori decidono di mettere gli sforzi in comune e sviluppare congiuntamente le reti. Le informazioni qui riportate derivano da analisi svolte sulle seguenti fonti: siti internet pubblici degli operatori, FTTH/B Market Panorama in Europe (Sept-2023) dell’FTTH Council Europe e report con accesso riservato agli abbonati prodotti da Analysys Mason e Cullen International.