"Open fiber la scelta che ti premia": come avere un voucher da 100 euro gratis

“Open Fiber la scelta che ti premia” fa risuonare 184 campanili in tutta Italia. Dal profondo Nord al cuore della Sicilia è infatti ripartito il concorso messo in piedi dall’azienda guidata dall’amministratore delegato Giuseppe Gola, iniziativa mirata a diffondere la cultura della tecnologia e delle infrastrutture digitali d’ultima generazione in quelle zone del Paese un tempo sprovviste di connettività a banda ultralarga, le cosiddette aree bianche. Tutti gli utenti residenziali dei 184 comuni selezionati che - entro il 31 gennaio 2025 - attiveranno una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiber potranno ricevere un voucher di 100 euro da convertire in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante. Il termine ultimo per la richiesta dei premi è fissato al 31 marzo 2025.

Per accedere a questa opportunità basta verificare la copertura del proprio indirizzo su https://openfiber.it/vinci-buono-4/, scegliere un operatore partner e attivare la propria connessione ultraveloce: eseguita l’installazione, su https://openfiber.it/richiedi-buono-regalo/ va compilato l’apposito form per generare il voucher. È infine importante assicurarsi che l’installatore applichi l’adesivo col codice sulla borchia ottica.

La rete ultraveloce oggi disponibile nei 184 comuni interessati da “Open Fiber la scelta che ti premia” raggiunge circa 400mila unità immobiliari attraverso la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione a 10 Gigabit al secondo. Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio delle municipalità interessate. L’infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento delle Regioni coinvolte. La nuova rete è e resterà di proprietà pubblica.

In 50 di questi comuni compresi tra Abruzzo, Marche e Sicilia è inoltre in corso una ulteriore attività per la valorizzazione dei piccoli centri: salendo sul camper di “Open Fiber Tour” è infatti possibile ottenere informazioni utili e attivare velocemente il collegamento a Internet in fibra ottica Fiber-to-the-home, supportati da personale qualificato degli operatori partner che partecipano al progetto. Naturalmente, anche i nuovi clienti che sottoscriveranno un contratto sui camper potranno usufruire del voucher di 100 euro. È sufficiente cliccare su https://openfiber.it/tour per seguire le tappe del tour che durerà fino ai primi giorni di dicembre.

Intervenire nelle aree bianche – quelle zone del Paese sprovviste di infrastrutture di telecomunicazioni a banda ultra larga – è dunque il passaggio obbligato per permettere di garantire a ogni territorio le stesse opportunità di sviluppo. Un obiettivo improrogabile che guida e orienta l’azione di Open Fiber. L’azienda ha del resto connesso interamente migliaia di piccoli borghi un tempo privi finanche dell’ADSL, rendendoli comunità digitalizzate e agevolando il processo di ripopolamento iniziato con il lockdown. Rispetto alle vecchie reti in rame, la fibra ottica emette quantità minime di CO2, oltre ad abilitare una serie di attività da remoto che consentono di ridurre l’impatto ambientale, avere un uso più razionale del suolo e ai cittadini di risparmiare tempo e denaro. La transizione digitale serve ad abilitare la decarbonizzazione, tanto che proprio l’UE parla esplicitamente di “decarbonizzazione digitale”.

ELENCO COMUNI VOUCHER (EVIDENZIATI I COMUNI OPEN FIBER TOUR)