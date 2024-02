Le criptovalute non fanno più paura

La nuova ricerca di Kaspersky “Il gioco dei super saldi: chi è il vincitore? Uno studio su come compriamo e paghiamo”, condotta da Arlington Research, ha esplorato le opinioni e il comportamento dei consumatori nei confronti delle criptovalute.

Le ricerche globali dimostrano un buon livello di conoscenza in materia di criptovalute, come il Bitcoin: il 92% degli intervistati ne ha sentito parlare e il 50% ne conosce anche le caratteristiche. A livello mondiale le criptovalute sono, infatti, considerate come “i soldi del futuro”, nonostante alcuni Paesi restino scettici.

Considerando ciò, Kaspersky ha analizzato il comportamento e l’atteggiamento degli utenti nei confronti dell’utilizzo delle criptovalute. In generale la conoscenza e la fiducia dei consumatori in merito alle criptovalute sono aumentate. Quasi la metà (48%) degli intervistati europei ha affermato di essere esperto di monete digitali. In particolare i gamer sono particolarmente esperti: in Europa il 72% possiede addirittura delle criptovalute.

Secondo i risultati della ricerca, quasi un terzo degli intervistati europei crede che i pagamenti in criptovaluta diventeranno una scelta comune per gli acquisti online (29%) e il 26% le utilizzerebbe di più se ci fossero maggiori opportunità.

È interessante notare come gli utenti siano poco disposti a utilizzare le criptovalute per acquisti di valore estremamente elevato, come case (18%) o automobili (22%).

Per quanto riguarda le preoccupazioni e i rischi legati alle criptovalute, il 39% degli intervistati in Europa mette al primo posto la volatilità e le truffe. La paura di potenziali vulnerabilità ha scoraggiato alcuni acquirenti, il 13% non sa come proteggerle adeguatamente e quindi è meno propenso a utilizzarle.

I dati si basano su un sondaggio commissionato da Arlington Research per Kaspersky e condotto tra ottobre e novembre 2023 tra 4.000 persone in vari Paesi (Germania, Italia, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, India, Brasile, Messico e Russia).