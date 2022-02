Russi? Ecco lo smartwatch che registra i suoni emessi nel sonno

Il costo è molto contenuto, poco più di 100 euro, ma le funzioni che mette a disposizione sono da top di gamma. Watch Free, il nuovo smartwatch di Oppo, dispone in particolare di un sistema professionale e personalizzato per il monitoraggio e l'analisi del sonno.

Un algoritmo valuta la qualità del sonno

La novità rispetto agli altri brand risiede nella valutazione che il dispositivo è in grado di mettere a punto sul rischio di russamento: grazie ad appositi sensori e algoritmi, infatti, rileva le anomalie nel riposo e nella respirazione.

Un sensore traccia il livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue

un altro rileva la frequenza cardiaca

un algoritmo valuta il rischio di russamento con l'ausilio dello smartphone, che registra attivamente i suoni emessi

Tra le altre funzioni di Watch Free di Oppo c'è anche un promemoria ai giovani - che spesso usano lo smartphone fino a tardi - per andare a letto. Sul fronte della forma fisica, invece, offre più di 100 modalità di allenamento, con corsi di running pensati per facilitare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi di fitness. Interessante anche le performance della batteria: con 5 minuti di ricarica, infatti, è possibile utilizzare il dispositivo per circa 24 ore.