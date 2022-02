Gli italiani trascorrono sei ore al giorno online

Siamo sempre attaccati allo smartphone: per lavoro, per svago, per comunicare con amici e familiari. Secondo l'ultimo rapporto 'Digital 2022' dell'agenzia 'We Are Social', otto italiani su dieci sono connessi giornalmente online.

Attivi sui social 43 milioni di italiani

Il dato ha del sorprendente: secondo il report, ogni italiano spende sei ore in media online ogni giorno, e almeno un'ora è dedicata ai videogame - una crescita del 22% rispetto allo scorso anno. Sono 51 milioni gli utenti che si connettono a servizi digitali e oltre 43 milioni sono attivi sui social media (+5,4%). La quasi totalità accede via smartphone (93%), in particolare alle app della galassia Meta, e quindi Facebook, Instagram e WhatsApp, seguite da Amazon, Telegram, Spotify e TikTok.

Crescono le persone che fruiscono dei video, l'89% del totale, il 44% ascolta musica in streaming e il 14% non rinuncerebbe ai podcast. E per fruire dei contenuti che preferiscono, gli italiani non badano a spese e sono disposti a pagare per accedere agli ultimi file multimediali.

L'analisi guarda anche all'estero, con 4,95 miliardi di persone che accedono quotidianamente ad internet, in crescita del 4% rispetto al 2021. Di questi, 4,62 miliardi - e quindi quasi l'intera totalità - ha un profilo e accede ai social network, un dato superiore del 10% rispetto a 12 mesi fa. Se si guarda all'intera popolazione mondiale, più della metà (58,4%) passa il tempo sui social netwrok, mediamente per 2 ore e 27 minuti al giorno. La classifica delle app di intrattenimento più diffuse e utilizzate a livello internazionale vede in testa Facebook, seguito da YouTube e, a ruota, da WhatsApp.