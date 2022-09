Le parole diventano video: Facebook si supera con l'intelligenza artificiale generativa

Le parole di un testo vengono trasformate in un breve video di alta qualità, con colori, personaggi e paesaggi. Non è uno scherzo, ma il risultato che promette 'Make-A-Video', un nuovo sistema 'sfornato' da Facebook che sfrutta a pieno la potenzialità dell'intelligenza artificiale generativa, una delle applicazioni emergenti nell'ambito dell'AI che si applica all'industria multimediale, all'arte e al design.

Da descrizione testuale a video in alta qualità

Il progresso è sorprendente: è molto più difficile generare video rispetto alle foto, perché oltre a riprodurre correttamente ogni pixel, il sistema deve anche prevedere come cambieranno nel tempo. "I video sono stati generati da un sistema di intelligenza artificiale creato dal nostro team di Meta - spiega Mark Zuckerberg in un post - Gli dai una descrizione testuale e crea un video per te".

"Con Make-A-Scene - spiegano da Meta - abbiamo dimostrato come le persone possono creare illustrazioni fotorealistiche e arte di qualità narrativa utilizzando parole, righe di testo e disegno a mano libera. Vogliamo ben ponderare come costruire nuovi sistemi di AI generativa come questo. Stiamo condividendo apertamente una ricerca con la community per ricevere un feedback, continueremo a perfezionare ed evolvere il nostro approccio a questa tecnologia emergente".